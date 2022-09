La trobada de socis de l’OCB a Lluc dona el sus als actes de celebració del 60è aniversari de l'entitat

Aquest diumenge, l'Obra Cultural Balear (OCB) ha celebrat una trobada amb els socis a Lluc que ha donat el sus als actes de celebració del 60è aniversari de l'entitat. Així, més de tres-centes persones, provinents de les més de trenta delegacions amb què compta l’OCB arreu de l’illa de Mallorca, s’han citat a Lluc en un dia passat per aigua per a dinar plegats.

Avui, un clàssic de l'Obra: trobada anual de socis a Lluc.

Molt bon ambient per començar amb ganes el nou curs, que arriba ple de projectes i il·lusió. pic.twitter.com/uLIN664mTm — Obra Cultural Balear (@ocbcat) September 25, 2022

El president de l’OCB, Joan Miralles, ha donat el sus als actes de celebració dels 60 anys amb la presentació de les accions previstes per a commemorar aquesta efemèride com la renovació de la imatge corporativa, recuperació de les principals fites d’aquestes sis dècades a través d'un calendari commemoratiu, un documental de la història de l’entitat i una posada en escena notable a la Nit de la Cultura, entre d’altres.

Lluc ha estat també escenari per a retre homenatge a la delegació més antiga de l’OCB, la d’Algaida, i al seu fundador, Gabriel Janer Manila, que no ha pogut assitir per motius de salut. El discurs de Gabriel Janer Manila ha estat llegit per la vicepresidenta de l'OCB, Lena Serra, i, simbòlicament, s'ha passat el testimoni a la sòcia més jove, Gràcia. Actualment són 33 les delegacions amb què compta l’Obra.

Dia de reconeixements i homenatges: Molt especialment, a la delegació més antiga de l'OCB, la d'Algaida. 50 anys de compromís ininterromput. Avui, els seus cinc presidents consecutius han rebut un merescut homenatge. pic.twitter.com/jdM8GNr2Ye — Obra Cultural Balear (@ocbcat) September 25, 2022

Podeu llegir el discurs de Gabriel Janer Manila aquí.