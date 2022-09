Sus al nou Grau en Belles Arts de l'Escola Universitària ADEMA-UIB

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assistit aquest dissabte a la sessió inaugural del nou Grau en Belles Arts de la Universitat de les Illes Balears (UIB), a través de l'escola universitària adscrita ADEMA.

A l'acte, celebrat al Museu Es Baluard, hi han assistit, a banda de la presidenta, el batle de Palma, José Hila, la vicerectora de la UIB, Yolanda González, el president del Patronat de l'Escola Universitària ADEMA-UIB, Diego González, els trenta primers alumnes del nou curs, així com representants del sector i de les administracions.

El nou grau en Belles Arts de la UIB-ADEMA es divideix en quatre cursos de setanta crèdits cadascun, que sumen un total de 240 crèdits europeus, seguint la recomanació del Llibre Blanc de les Belles Arts de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i l'Acreditació. El primer curs comptarà amb trenta alumnes.

La titulació respon a una demanda històrica a la comunitat, com ha destacat Armengol, qui s'ha mostrat molt satisfeta amb la implantació. «Ampliar oferta perquè molts de joves tenguin l'oportunitat d'estudiar a ca nostra i retenir talent en aquelles àrees que ens semblen estratègiques i transcendentals, com és Belles Arts, una signatura pendent des de feia molts d'anys a les Balears», ha dit la presidenta, la qual ha qualificat l'aposta de «valenta i decidida». «Era inversemblant, amb tot el talent que tenim, no poder oferir als qui ho vulguin la possibilitat de cursar una formació superior reglada», ha conclòs.