L'Ajuntament de Palma commemora del Dia Europeu de les Llengües

El batle de Palma José Hila, el regidor de l'Àrea d'Educació i Política Lingüística Llorenç Carrió i representants de la corporació municipal han desplegat el cartell que commemora el Dia Europeu de les Llengües, conjuntament amb convidats de països europeus i referents de llengües que es parlen en el continent.



Un any més, des de 2001, se celebra el Dia Europeu de les Llengües, el principal objectiu del qual és fomentar el respecte de totes les llengües i impulsar l'aprenentatge d'idiomes en tota Europa. El 26 de setembre es ret homenatge a la diversitat lingüística d'un continent amb més de 200 llengües pròpies.



Per aquest motiu l'Ajuntament de Palma a través de l'Àrea d'Educació i Política Lingüística s'afegeix a la celebració de la diada fent valdre el patrimoni lingüístic europeu i per recordar que el multilingüisme és una riquesa pels territoris.



L'acte simbòlic ha consistit a penjar conjuntament en el balcó de Cort, la banderola que fa referència a aquest dia. D'aquesta manera s'ha volgut reivindicar la comprensió i respecte a la diversitat lingüística.



Els objectius generals del Dia Europeu de les Llengües són:

- Destacar la importància de l'aprenentatge de llengües i diversificar la varietat de llengües que s'aprenen amb l'objectiu d'incrementar el plurilingüisme i la comunicació intercultural.

- Promoure la riquesa de la diversitat lingüística i cultural d'Europa, que hem de preservar i potencial

- Promoure l'aprenentatge permanent de llengües tant dins com fora de l'escola, ja sigui amb el propòsit de fer estudis, intercanvis, per necessitats professionals, mobilitat o plaer.