La UIB posa en marxa un servei de préstec de bicicletes

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha posat en marxa un servei de préstec de bicicletes dirigit a alumnes, professorat i personal administratiu i de serveis. Segons expliquen des de la UIB, el servei s'ha posat en marca en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, que es celebra fins al 22 de setembre.

Amb aquesta iniciativa, la comunitat universitària pot accedir durant tot un semestre d'una de les 10 bicicletes urbanes disponibles. Segons han apuntat, les bicicletes poden llogar-se per períodes corresponents entre un mes i un semestre lectiu.

El servei de préstec té com a finalitat facilitar el desplaçament en l'interior del campus, el desplaçament entre edificis universitaris, i entre el centre i el domicili dels usuaris.

L'inici de la campanya de préstec de bicicletes coincideix també amb la creació de quatre punts d'autoreparació d'aquests vehicles en les consergeries dels edificis Son Lledó, Anselm Turmeda, Ramon Llull i Beatriu de Pinós.

En aquests punts d'autoreparació hi haurà una caixa d'eines per ajustar i fer les reparacions bàsiques a la bicicleta que inclou, entre altres, un grapat de pegats autoadhesius per reparar les càmeres d'aire de manera ràpida i senzilla, i una bomba d'aire de peu adequada per inflar neumàtics de bicis de carretera, urbanes, BTT i polivalents, adaptable a qualsevol mena de vàlvules.

Amb l'habilitació d'aquests punts, es pretén afavorir l'ús dels mitjans de transport més respectuosos amb el medi ambient per anar i tornar del campus. Alhora, també s'ha posat en marca l'aplicació mòbil 'Fes e-dit' per promoure l'ús del cotxe compartit.