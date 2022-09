El 68% dels nostres lectors consideren que MÉS hauria de rompre el pacte al Consell de Mallorca

Majoria significativa. El 68,37% dels nostres lectors consideren que MÉS per Mallorca hauria de rompre el pacte al Consell de Mallorca perquè «la deslleialtat del PSIB-PSOE és intolerable». Per contra, el 31,63% considera que la solució adoptada per la institució «va en favor dels interessos dels ecosobiranistes».

Aquestes setmanes es viu un nou capítol de la crisi del pacte al Consell de Mallorca. El patrocini del RCD Mallorca i l'Atlètic Balears ha provocat una pugna interna entre els socis que hauria pogut acabar amb la sortida de MÉS.

Finalment, l'assemblea dels ecosobiranistes va decidir mantenir-se al govern del Consell, però va anunciar que votaria en contra del patrocini. El PSIB i Podemos han acceptat les condicions dels ecosobiranistes i la proposta de patrocini es votarà per separat.

No obstant això, Catalina Cladera, presidenta del Consell, ha hagut de cercar el suport d'El Pi i Ciudadanos per tal de poder garantir el patrocini dels clubs esportius. Una mesura que deixa ben palès la divisió per la qual passa el pacte.

A tot això, cal sumar-hi la polèmica generada per la sanció de l'NBA al propietari del Reial Mallorca per conducta impròpia. Cladera ja ha dit que això no variarà el patrocini, mentre alguns sectors consideren que mantenir l'acord és «escandalós».

Sigui com vulgui, diverses veus dins el món ecosobiranista consideren que la postura amb la qual governa el PSIB és d'una «deslleialtat intolerable» perquè adopta decisions sense consensuar-les amb els socis de govern. Així, per l'opinió que es desprèn dels nostres lectors, MÉS hauria de reflexionar de nou i en profunditat sobre el futur del pacte abans de les eleccions de 2023.