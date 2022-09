El portal web oficial d'informació turística de Mallorca comercialitzarà activitats turístiques d'empreses privades

El Consell de Mallorca i l’empresa Amadeus, principal plataforma de comercialització turística, han signat un protocol de col·laboració amb l’objectiu de dur a terme «accions que condueixin a la promoció turística, la transferència de dades, el desenvolupament sostenible i la promoció de la qualitat del producte turístic».

Segons ha explicat el Consell, el conveni servirà perquè les empreses mallorquines que es dediquen al sector turístic puguin comercialitzar la seva oferta a través del portal oficial Mallorca.es. D’aquesta manera, es facilitarà que els turistes potencials puguin contractar aquests productes turístics privats a través de la web gestionada per la institució pública.

El conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, ha assegurat que aquest conveni «ajudarà les empreses mallorquines a comercialitzar els seus productes i fomentarà les activitats que persegueixin la competitivitat, la sostenibilitat, la diversificació, el producte de qualitat i la desestacionalització de l’oferta turística de Mallorca».

A més, remarquen des del Consell que es tracta d'una «prova pilot per a la difusió d’activitats i de destinacions del catàleg d’activitats d’Amadeus que només es desenvoluparà a Mallorca, però que, en un futur, podria estendre’s a la resta de l’Estat». «L’aplicació de la prova pilot no comportarà cap compensació econòmica per a cap de les dues parts», aclareixen.