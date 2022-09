Manresa defensa que no s'ha rebaixat l'exigència professional per no requerir titulació a directius

El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Balears (IB3), Andreu Manresa, ha defensat aquest dijous en el Parlament que no s'ha «degradat l'exigència acadèmica ni la competència professional» en no requerir la titulació de Periodisme o Comunicació Audiovisual en les convocatòries per cobrir llocs de directius.

Així s'ha expressat Manresa en resposta a una pregunta durant la comissió de control a IB3 en el Parlament. L'Associació de Periodistes de les Balears (APIB) havia manifestat en un comunicat les seves preocupacions. En canvi, Manresa ha mantingut que «no ha canviat res» i que el que s'ha fet és «una obertura de mires» o «ampliació de perfil». "Crec que es pot ser un bon gestor d'un mitjà de comunicació sense ser un titulat estricte en comunicació», ha declarat.

No obstant això, el director d'IB3 ha destacat que «el 90 per cent» de l'equip actual compta amb una titulació en Periodisme o Comunicació Audiovisual, i ha destacat que s'exigeix experiència mínima de cinc anys.