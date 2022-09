L'OCB crida a participar a la Diada de Lluc del 25 de setembre «per donar el sus a la celebració dels 60 anys de l'Entitat»

Catalina Bibiloni Vicepresidenta de l'Obra Cultural Balear ha estat protagonista de l'entrevista del matinal Ona Bon Dia, d'Ona Mediterrània, conduït per Toni Rotget.

Catalina Bibiloni ha fet una crida als socis i amics de l'OCB perquè el proper diumenge, 25 de Setembre, pugin a Lluc per participar en la Diada organitzada per l'Entitat: «Convidam tota la gent que estima l'entitat a pujar a Lluc i fer un gran esclafit i donar el sus a la celebració dels 60 anys de l'OCB»

L'OCB ha convocat una trobada de socis i amics de l'entitat a Lluc per al proper diumenge, 25 de Setembre, que servirà per a reconèixer la feina de la Xarxa Territorial, formada per les delegacions de l'OCB i entitats amigues.

El programa de la Diada és el següent:

10.30 - Visita guiada al jardí naturalista Germà Macià de Lluc, 2 grups de 12 persones cada un. (Inscripció prèvia a activitats@ocb.cat)

11.30 - Visita guiada al jardí naturalista Germà Macià de Lluc, 2 grups de 12 persones cada un. (Inscripció prèvia a activitats@ocb.cat)

12.00 - Sonada de colla de xeremiers.

13.00 - Actuació dels glosadors.

14.00 - Dinar: arròs, fruita, ensaïmada, cafè i herbes. Plat commemoratiu del 60è aniversari

16.00 - Homenatge als socis de l'Entitat

16.30 - Actuació del grup Roada

Per comprar el tiquet pel dinar del 60 aniversari de l'OCB es pot fer al següent enllaç: https://ticketib.com/ca/events/diada-socies-i-socis-obra-cultural-balear