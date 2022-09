El Consell de Formentera obre el termini per a sol·licitar 50 places turístiques en habitatges de l'illa

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme, informa que aquest dijous s'ha publicat al BOIB l'acord del procediment de distribució, condicions i els criteris que han de regir l'adquisició de 50 places turístiques quant a l'inici d'activitat turística o per a l'ampliació d'aquesta, pels habitatges objecte de comercialització turística.

La proposta és exclusiva per a les estades turístiques en habitatges. Les persones interessades tenen un termini de 10 dies fins el 29 de setembre de 2022, a comptar des de la publicació de l'acord per a formular la sol·licitud que es pot trobar al BOIB núm. 121 de 15 de setembre de 2022.

La vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, ha explicat que amb l'entrada en vigor de de la Llei 3/2022 de mesures urgents per a la sostenibilitat i circularitat de les Illes Balears es va suspendre de manera temporal la possibilitat d'adquirir places turístiques però va haver una excepció per a 50 places a Formentera. «Vàrem negociar aquesta excepció en el període d'al·legacions per tractar de donar una sortida a les famílies i petites empreses que ja han realitzat inversions i obres, que tendran preferència sobretot si s'han fet amb criteris de sostenibilitat i medi ambientals previstos al Pla de qualitat aprovat pel Consell de Formentera, així com els previstos en la normativa turística», ha destacat Ferrer.