Les Balears publiquen un recull d’unitats didàctiques perquè els joves tenguin «una vida digital més segura»

La Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), i la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, a través de la Direcció General de Relacions Exteriors i de la xarxa d’informació EUROPE DIRECT Illes Balears, han publicat la guia 'Recull d’unitats didàctiques de ciutadania digital', que consisteix en un conjunt d’accions formatives per a infants i joves sobre Internet segura, convivència (inclou ciberassetjament), jocs digitals, habilitats digitals per al segle XXI (per exemple, fake news, emocions i influencers), i orientació laboral.

Aquestes són unes temàtiques que les institucions europees consideren importants entre el col·lectiu de la joventut, d’aquí que l’IBJOVE i la Direcció General de Relacions Exteriors hagin col·laborat en l’edició de la guia. A més, la publicació es fa enguany que se celebra l’Any Europeu de la Joventut i incorpora així la visió, el compromís i la participació de tot el jovent en la construcció del futur d’Europa, alhora que pretén acostar la Unió Europea a la ciutadania de les Illes Balears.

La guia, adreçada als docents, vol ser una eina cabdal en la tasca educativa dels més joves davant els riscs de les noves tecnologies. Enguany s’han imprès 1.500 exemplars, que es distribuiran entre centres educatius i serveis d’informació. També es pot descarregar des del web vidadigital.eu o directament des d'aquest enllaç.

Contingut de les unitats didàctiques

Aquestes unitats didàctiques, que inclouen recursos d’aprenentatge com ara vídeos, presentacions i infografies, van dirigides a centres de primària i secundària, joves de casals de joventut, biblioteques, pares i mares, professorat, educadors, mediadors i policies tutor.

Formen part del programa 'Vida digital més segura' d’IBJOVE, en què col·laboren també Convivèxit, l’Oficina Balear d’Infància i Adolescència (OBIA), la Fundació Bit i Policies Tutors de les Illes Balears.

L’objectiu d’aquestes accions formatives és col·laborar en la preparació de la ciutadania de les Illes Balears per als reptes del segle XXI, marcat especialment per la implantació de l’espai digital dins un marc social que influencia totes les persones, especialment els joves.