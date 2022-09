Més de 10.500 estudiants de grau comencen el curs a la UIB

Un total de 10.529 estudiants de grau han iniciat aquest dilluns les classes del curs 2022-23 a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Les dades són provisionals, ja que la matrícula continua oberta, com també ho està la inscripció i matrícula als màsters universitaris i altres cursos de la UIB, on s’esperen fins a 15.000 alumnes per al curs que comença.

La UIB arranca el curs amb algunes novetats quant a l’oferta d’estudis, ja que comença el doble grau d’Educació Infantil i Educació Primària al campus i a les seus de Menorca i Eivissa i Formentera, i també el grau de Belles Arts a l’escola adscrita ADEMA. A més, el nombre de places de nou ingrés al grau d’Infermeria s’ha incrementat en 35: 30 a la seu de Palma i 5 a la seu d’Eivissa-Formentera, una vegada que el curs passat va augmentar en quatre places a la seu de Menorca.

Quant als estudis de màster, enguany s’inicien dos nous màsters oficials: Edificació i Rehabilitació Arquitectònica i Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Així mateix, està prevista la posada en marxa d’un doctorat en Nutrició Humana i Patologies Associades.

Durant el curs que ara comença, està previst que es verifiquin les titulacions de grau de Farmàcia, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i Ciències i Tecnologies de la Mar, i s'aprovin també per l’ANECA les modificacions necessàries per poder impartir el grau d’Enginyeria Informàtica a Menorca el curs vinent.

Mesures energètiques

Coincidint amb l’inici de curs, es mantenen vigents les mesures energètiques aplicades a finals del curs passat, la més destacada de les quals és que la climatització dels edificis s’engegarà i s’ajustarà en funció de les condicions meteorològiques diàries, encara que a partir de les 10 hores es posarà en marxa la climatització general i es garantirà la climatització necessària per a la seguretat de totes les instal·lacions crítiques i la continuïtat de l’activitat investigadora.

L’aplicació de mesures d’estalvi energètic per part de la Universitat de les Illes Balears ha permès reduir el consum energètic un 13% entre el 17 de març i el 29 d’agost, en comparació amb les dades del mateix període de l’any 2021.

De forma paral·lela a l’aplicació de mesures d’estalvi, la Universitat ha posat en marxa una estratègia de canvi de model energètic que es basa en inversions tant de millora de l’eficiència energètica com d’instal·lacions de nous sistemes que permetin reduir la dependència externa i avançar cap a l’autoconsum l’any 2025.

Mobilitat sostenible

L’inici de curs coincideix també amb la celebració, del 16 al 23 de setembre, de la Setmana Europea de la Mobilitat, amb diferents activitats per sensibilitzar i promoure hàbits de mobilitat més respectuosos amb el medi ambient, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric.