Alternativa: «L’aplicació de la LOMLOE a correcuita crea angoixa entre els docents»

«L’aprovació dels currículums durant el mes d’agost i la complexitat del disseny de situacions d’aprenentatge així com dels canvis a l’avaluació, són aspectes que generen angoixa als docents aquest inici de curs», així ho ha expressat el sindicat docent Alternativa aquest dimecres.

El sindicat remarca que varen acollir «amb alegria la bona notícia de la derogació de la LOMCE, que tant vam lluitar», però que ara s’ha convertit en «un maldecap per les presses pel que fa a l’aplicació de la nova llei i pels canvis complexos que això suposa al dia a dia a les aules». «Està clar que aquestes presses venen per la proximitat de les eleccions autonòmiques i estatals. Una vegada més, veiem que els interessos polítics estan per sobre els educatius», denuncien.

Un dels aspectes que els ha sorprès de la LOMLOE, ara que comencen a veure les aplicacions a l’aula, és que «una de les promeses, la reducció de la tasca burocràtica per als docents, una vegada més no es compleix i ens topam amb un augment de la mateixa». I insisteixen en el fet que la millor reforma educativa és «la rebaixa de ràtios, no canvis continus i sense consens de la normativa».

Així, Alternativa demana una «major flexibilització per a l’aplicació de la LOMLOE aquest curs» i que tant el Departament d’Inspecció Educativa com les directives dels centres «no pressionin els docents». Reclamen, a més, «el compliment de la promesa de reducció d'hores lectives ja que això permetria poder fer una bona aplicació amb tot el que implica la LOMLOE».