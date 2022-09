El primer congrés de terraplanistes de Menorca comptarà amb «importants cercadors de la veritat» i un espectacle de màgia

Més de cent persones que creuen que la Terra és plana es reuniran a Ciutadella el pròxim 18 de setembre a les 18 hores per a celebrar la primera trobada de terraplanistes a les Balears. A l'acte hi assistiran persones d'arreu de les Balears i també de la Península, segons informen les tres organitzadores. «Quan vàrem anunciar la trobada pensàvem que seria una cosa més íntima i familiar, però hi ha molts de seguidors del terraplanisme i gent que vol conèixer el moviment», assegura Maria Llompart, una de les organitzadores.

Segons Llompart, en el congrés s'intentarà destapar la suposada «gran mentida i estafa que vivim en un globus, que feim voltes al voltant del Sol i que estam en un espai infinit». L'objectiu principal d'aquesta trobada és «difondre la vertadera forma de la Terra, que és plana».

L'esdeveniment es farà als Cines Canal Salat Es Moix Negre, Ciutadella, a la sala 2. L'organització també especifica que la sala té capacitat per a «160 éssers» i que durarà 4 hores.

«Sabem que la terra és esfèrica o creiem que és esfèrica? No és el mateix creure que saber. Reflexions filosòfiques i arguments científics amb els referents del qüestionament cosmològic de parla hispana. Motius pels quals defensam que la terra és plana, estacionària i circular perquè tu també et puguis qüestionar la forma de la terra», expliquen.

L'acte comptarà amb la presència d'investigadors independents i «cercadors de la veritat»: l'argentí Iru Landucci del canal 'Nur para todos', Jordi i David Barea, del canal 'Hermanos Barea', Martín Rodríguez i l'arquitecte xilè Guillermo Wood. També hi assistiran el sociòleg Rafa Currao, Elmie Mártin del canal 'PachamamaFlat', Antares i Luis Pisu, director de la revista científica i terraplanista 'En primera plana'. La nit es tancarà amb un espectacle de màgia a càrrec de Matute Xen. «Hi haurà alguna sorpresa més i, sobretot, molta energia positiva», remarquen des de l'organització.

Les entrades ja estan a la venda a un preu de 15 euros.