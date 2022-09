L'Hospital d'Inca ja disposa d'un nou TAC d'última generació, molt diferent de l'antic que hi havia instal·lat en el centre, i que suposa un bot de qualitat en les proves diagnòstiques que ja s'estan realitzant.

Tal com ha explicat el Govern aquest dissabte, el nou TAC té una major qualitat d'imatge i menys temps d'adquisició de la imatge. Això és important perquè ara es poden fer estudis vasculars que no es podien fer amb l'aparell que s'ha retirat. El nou aparell també produeix menys radiació que l'antic i permet dur a terme biòpsies directes amb visió en el moment, quelcom que tampoc no es podia fer amb l'anterior aparell.

El nou TAC suposa una inversió de 477.950 euros, prevista dins del Pla INVEAT (Pla d'Inversions en Equips d'Alta Tecnologia), amb càrrec als fons europeus Next Generation EU, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri espanyol de Sanitat.

Qualitat de vida

Tal com ha recordat l'Executiu, el Pla INVEAT té com a objectiu principal «incrementar la supervivència global i la qualitat de vida per mitjà del diagnòstic de malalties en estadis primerencs i fent possible la intervenció terapèutica ràpida, amb atenció especial a les patologies de més impacte sanitari, present i futur, com són les malalties cròniques, les oncològiques, les rares i les neurològiques».

Així, entre els objectius específics del Pla hi ha el de «reduir l'obsolescència del parc tecnològic d'equips d'alta tecnologia del Sistema Estatal de Salut, a fi de garantir la renovació del 100% dels equips que tenen dotze anys o més i, addicionalment, els acceleradors lineals d'entre deu i onze anys, d'acord amb les recomanacions de les societats científiques».