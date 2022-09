Alternativa: «El nou protocol contra els efectes de les onades de calor no soluciona el problema de fons»

La Conselleria d’Educació ha presentat un protocol d’actuació en els centres educatius en cas d’onades de calor cada cop més habituals ens el primers i darrers mesos de cada curs escolar.

El sindicat docent Alternativa ha remarcat aquest divendres que amb aquest protocol, «es reconeix que en molts centres educatius s’incompleix la normativa establerta en relació a l’adequació dels espais de treball i educatius (entre els 17 i els 27 ºC)».

«És un fet que els centres educatius són dels pocs edificis públics que no tenen un sistema de climatització apte a les inclemències meteorològiques de cada època de l’any i aquest fet pot dificultar el normal desenvolupament de les activitats educatives. També es posa de manifest la manca de zones d’ombra i espais verds als patis, hem vist aquesta manca també als darrers projectes presentats per la Conselleria. Així, si s’apliqués la normativa amb exactitud, moltes aules haurien de tancar-se, però els docents cerquen alternatives i solucions per poder seguir treballant amb l’alumnat», expliquen des del sindicat.

A més, destaquen com a especialment delicada l’assignatura d'Educació física, que se sol impartir a l'exterior, i que «en cap cas s’hauria de dur a terme més enllà de les 12 h, ja sigui a interior o a l’exterior».

A més d’establir el protocol d’actuació en aquests casos, per a Alternativa la Conselleria «ha de fer una aposta decidida i real per invertir en uns centres adaptats a la situació. És a dir, adequar els edificis antics i exigir que, en les noves licitacions, es respectin les mesures per protegir la salut d’alumnes i treballadors i, en definitiva, propiciar un bon ambient per al procés d’ensenyament-aprenentatge».