PIMEM: «Les dades de l'atur continuen corroborant la bona temporada turística que vivim»

Les Balears han liderat a l'agost el creixement de l'afiliació a la Seguretat Social, amb un increment interanual del 9,82% (54.201 afiliats més que fa un any) fins a situar el total en 606.422, segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Pel que fa al juliol, l'afiliació baixa un 0,04%, amb 225 cotitzants menys. El volum d'afiliació actual és un 2,95% més alt que a l'agost del 2019, abans de la pandèmia de la Covid-19.

«Són dades bones que continuen corroborant la bona temporada turística que vivim». PIMEM celebra així el «bon comportament de l’economia mallorquina» però el vol diferenciar dels efectes negatius que pot tenir damunt els beneficis de les empreses degut a l'augment de preus.

«Mantenim que la situació actual és una moneda amb dues cares: una de molt bona quant a ocupació i l’altra no tan bona quant a la reducció dels beneficis que puguin patir les pimes i els autònoms. Amb tot aquest context, ara per ara positiu, no deixam de veure amb preocupació la incertesa dels propers mesos degut a la finalització de la temporada alta i com pot evolucionar la crisi internacional que ha ocasionat la invasió de Rússia a Ucraïna», han explicat.