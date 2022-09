Les Balears ja no usaran fuel per a produir energia elèctrica

El Ministeri de Transició Ecològica ha autoritzat Endesa a canviar l'ús de fuel per gasoil en els motors Burmeister & Wain (BW8 i BW9) de la Central Tèrmica d’Eivissa, de 14,5 MW cadascun, amb una potència total de 29 MW, a banda de la limitació del seu funcionament a un màxim de 1.500 hores l’any. Aquests fets suposen posar punt final a la utilització d’aquest combustible per a produir energia elèctrica a les Illes Balears i d’aquesta manera es compleix una de les condicions aprovades per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per a donar el vistiplau a la modificació de l'autorització ambiental integrada (AAI) per a adaptar-se a la normativa europea.

Aquest divendres, el vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes; el president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí Torres; el batle d’Eivissa, Rafael Ruiz González; el director general d’Endesa a les Illes Balears, Martí Ribas; el director de la UPT Balears de Gas i Electricitat Generació, Antoni Cantarellas, i el director de la central d’Eivissa, Ricardo Gil, han visitat la central d’Endesa d’Eivissa amb motiu d’aquesta conversió i el canvi de combustible dels dos motors, que eren els únics de la central d'Eivissa que fins ara funcionaven amb fuel.

En paraules del vicepresident Yllanes, «amb aquesta acció feim una passa més en la descarbonització de les Illes Balears i també en els objectius que Eivissa té marcats per a l’any 2030. Seguim aplicant mesures que milloren la qualitat de vida de la gent i, per tant, que milloren la seva salut. Amb aquesta passa deixarem d’emetre diòxid de nitrogen, fet que millorarà la qualitat de l’aire d’Eivissa. La descarbonització i la salut van de la mà. A més, som conscients que hem de continuar avançant per anar reduint el funcionament de la central tèrmica i eliminant tots els combustibles fòssils del seu funcionament. I això passa, sí o sí, per la seva substitució per fonts d'energia renovables i zero emissions. El Govern té una estratègia definida per arribar als objectius establerts; de fet, volem arribar al 2023 amb un 25 % d'energia elèctrica produïda per renovables, fent un bot quantitatiu molt important. Els darrers anys hem incrementat considerablement la potència renovable, des de 2019 l'hem doblada fins a arribar als actuals 190 MW després de molts d'anys de paràlisi».

Martí Ribas ha destacat la importància de treballar conjuntament, les empreses privades i l'Administració, i de conjuminar esforços per a avançar en el camí de la transició energètica. «És fonamental treballar de la mà amb les administracions per a avançar en una transició energètica. Aquesta actuació és un pas important cap a l’objectiu d’emissions zero i s’ha pogut aconseguir amb aquesta col·laboració de tots els agents i les administracions treballant conjuntament amb l’objectiu de la descarbonització».

El final del fuel

A partir d’ara, els 2 motors (BW8 i BW9) de la central d’Eivissa funcionaran un màxim de 1.500 hores anuals amb gasoil i tendran una producció total estimada inferior a 35 GWh cada any. Amb el canvi de combustible la central ha deixat de consumir 13.000 tones de fuel cada any, amb una reducció del 88 % de les emissions de diòxid de sofre (SO2) a l’atmosfera.

Amb aquest canvi es consolida el gas natural com a combustible principal que representa el 96 % de la producció, i queda el gasoil com a combustible d’emergència.

Aquesta actuació és un pas més cap l’objectiu d’emissions zero que Endesa s’ha marcat per a aconseguir un sistema energètic completament descarbonitzat de la producció d’energia elèctrica el 2040. Per aquest motiu, la companyia treballa en la reducció d’emissions a les instal·lacions existents i es fa un gran esforç en el desenvolupament de nova capacitat renovable a les Illes Balears.

Actualment Endesa ja disposa de 3 plantes solars a Mallorca, que ja estan en servei: Sa Caseta (21,83 MW), Biniatria (14,97 MW) i Son Reus (12,53 MW) , que pertanyen a un conjunt de projectes renovables que la companyia construeix a les Illes Balears, juntament amb Son Orlandis (en construcció) i Ca na Lloreta (en construcció), situats a Mallorca amb una potència total de 56,6 MWp i cofinançats amb fons FEDER, amb una inversió total de 47 milions d'euros.

Aquesta actuació se suma a la posada en marxa el passat mes de juliol a la central tèrmica de Maó, que va deixar d’utilitzar el fuel com a combustible el passat dia 12 de juliol. Amb aquesta acció, els tres motors de la central situada al municipi menorquí funcionaran un màxim de 1.500 hores anuals amb gasoil i tindran una producció total estimada de 62 GWh cada any. Amb el canvi de combustible la central deixarà de consumir 55.000 tones de fuel cada any i reduirà un 88 % les emissions de diòxid de sofre (SO2) a l’atmosfera.