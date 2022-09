El tren i el metro de Mallorca ja són gratuïts

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha visitat aquest dijous el Centre de Control de Trànsit Centralitzat (CTC) d'SFM i ha fet el trajecte en tren entre Inca i Palma per conèixer de primera mà com està funcionant el primer dia de bonificacions al transport públic.

Els descomptes impulsats pel Govern de l'Estat i complementats pel Govern de les Illes Balears i els diferents consells insulars han entrat aquest dijous en vigor i es mantindran fins al 31 de desembre, per la qual cosa els usuaris habituals de tren, metro i autobús experimentaran estalvis que poden arribar als 246 euros en aquest quadrimestre.

Armengol, que durant la visita ha estat acompanyada pel director general de Mobilitat i Transport Terrestre, Jaume Mateu, i pel gerent d'SFM, Mateu Capellà, ha destacat la importància d'una mesura que farà que el tren i el metro siguin gratuïts a Mallorca i el bus no costi a cap usuari més de 20,7 euros al mes.

A la resta d'illes, tal com ha destacat la presidenta, els descomptes de bus comencen en un 70 % gràcies a l'increment de la bonificació acordada amb el Govern central, que serà la més elevada de tot l'Estat.

Aquesta mesura beneficiarà de manera directa l'economia de més de 356.000 persones a les Illes, alhora que suposa una passa important cap a una mobilitat més sostenible en el nostre territori.

Respecte a la manera en què aquesta mesura impulsada pel Govern de l'Estat repercutirà directament en les butxaques dels ciutadans, per exemple, a Mallorca, una persona que faci habitualment el trajecte més llarg en bus (4 salts) podrà estalviar més de 200 euros durant els pròxims quatre mesos (53 € mensuals). L'usuari del tren que fa el trajecte més llarg (3 salts) estalviarà 246 € entre setembre i desembre (61,5 €/mes).

Aquest estalvi, en el cas dels joves serà de 159 € en l'ús del bus per als quatre mesos (39,75 €/mes) i de 184 € en el cas del tren (46 €/mes).

El Govern de les Illes Balears, durant aquestes dues legislatures, ha fet una aposta per millorar el transport públic a Mallorca, amb l'electrificació de la xarxa ferroviària i la modernització dels trens i de les flotes d'autobusos; amb l'increment de freqüències i noves connexions entre municipis (com ara la línia Aerotib), i amb la posada en marxa d'un nou sistema tarifari de descomptes progressius, que fa que la gent pagui menys com més ús fa del transport.

Aquestes millores en el servei de tren, metro i autobusos de la xarxa TIB s'han traduït en un increment constant d'usuaris de transport públic a Mallorca, fins a un 25 % més d'usuaris els primers sis mesos d'enguany. Aquestes dades també es veuen reflectides en la demanda de nous titulars de la targeta intermodal.

Entre els mesos de gener i agost de 2022, el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) ha emès 45.390 targetes noves, quan durant el mateix període de 2019 se n'havien emès 25.012. Això suposa un increment d'un 75 %.

Respecte a aquests mesos d'estiu, cal assenyalar que el juliol de 2022 s'han emès 7.071 targetes noves, quan el 2019 aquest mes se'n varen emetre 4.377, amb un increment percentual del 61,5 %.

I aquest mes d'agost de 2022, s'han emès 7.652 targetes noves, mentre que l'agost de 2019 varen ser 2.855 targetes. Això suposa un increment d'un 108 %.