Els centres educatius disposaran d’un protocol d’actuació per a fer front a les temperatures excepcionals aquest curs

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Direcció General de Personal Docent, ha elaborat un Protocol d’actuació a l’àmbit educatiu enfront d’altes temperatures excepcionals amb la finalitat de vetlar pel benestar i la salut dels membres de la comunitat educativa. El document s’ha enviat avui als centres educatius de les Illes Balears.

És un fet que les onades de calor a les Illes Balears són de cada vegada més habituals. Les temperatures elevades són freqüents en la primera i darrera part del calendari escolar, essent els mesos més afectats els de maig, juny, setembre i octubre. En aquest sentit, és durant aquests mesos quan es poden produir situacions d’altes temperatures que poden dificultar el desenvolupament normal de l’activitat educativa als centres docents.

Per això, la Conselleria ha elaborat un Protocol amb mesures i actuacions que es poden seleccionar, adaptar, concretar i posar en pràctica per part dels centres docents per planificar les actuacions que els permetin minimitzar o neutralitzar les conseqüències de les altres temperatures. La seva intenció és preservar la salut i el benestar de tots els membres de la comunitat educativa, especialment de l’alumnat, així com del professorat i d’altres treballadors dels centres educatius.

El fet de disposar d’un protocol d’actuació enfront de les altes temperatures permet reduir el temps necessari per a resoldre cada situació, així com reduir el marge d'error en les decisions que cal adoptar, atès que es basaran en l’anàlisi prèvia de les mesures organitzatives que s'han de prendre en funció de les característiques del centre. Al mateix temps, redueix la incertesa i aporta seguretat a tots els membres de la comunitat educativa, entre d’altres aspectes.

A l’hora de preveure les actuacions que s’han d’adoptar en cada centre, s’han de tenir en compte les característiques pròpies del centre docent, dels seus espais, equipaments, emplaçament i usuaris, entre d’altres factors.

Els objectius del protocol són els següents:

· Vetlar pel benestar i la salut dels membres de la comunitat educativa.

· Garantir l'atenció educativa de l'alumnat en les situacions excepcionals i adaptar la prestació del servei educatiu a aquestes situacions.

· Proporcionar pautes, procediments organitzatius i directrius d'actuació per donar resposta a les possibles situacions provocades per altes temperatures.

· Garantir la resposta i l’aplicació immediates de mesures d'atenció i protecció per evitar conseqüències lesives per a les persones.

· Incrementar els nivells de seguretat, eficàcia i adequació de les mesures adoptades amb la coordinació d’actuacions amb els serveis sanitaris, d'emergències i de Protecció Civil de l’entorn del centre docent.

· Crear hàbits de comportament d'autoprotecció entre tots els membres de la comunitat educativa.

· Fomentar entre l'alumnat les actituds i competències pròpies de la cultura de la prevenció, i els coneixements i les accions per poder respondre adequadament davant les situacions d'adversitat meteorològica.

Preparació, temporització i criteris d’activació

El Protocol recomana des de la preparació que va des de planificar les activitats extraescolars o esdeveniments en espais exteriors a la supervisió de l’estat de les instal·lacions.

Amb caràcter general, el protocol es pot activar entre el 1r de juny i el 31 de juliol i del 1r al 30 de setembre, sense perjudici que es pugui fer en altres moments si les condicions meteorològiques així ho determinen.

Serà la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres la que informarà els centres de l’activació del protocol a partir del butlletí d’avís determinat per la Direcció General d’Emergències i Interior i amb els valors aportats diàriament per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). La informació que es proporciona és predictiva i estableix quatre nivells d'alerta meteorològica: verd, groc, taronja i vermell. L’alerta s’activa a partir del nivell groc.

Per al nivell d’alerta groc s’estableixen mesures generals, mentre que a partir del nivell taronja les mesures organitzatives s’amplien, són més específiques i es tenen en compte les activitats lectives, les complementàries i extraescolars i els serveis complementaris, com l’escola matinera, el menjador escolar i el transport escolar.

El Protocol també inclou recomanacions generals de protecció, seguretat i benestar, entre les quals es poden destacar les de mantenir-se hidratat, romandre el major temps possible en llocs frescos, a l'ombra o climatitzats, i refrescar-se cada vegada que es necessiti o consultar un professional sanitari davant símptomes que es prolonguin més d'una hora i que puguin estar relacionats amb les altes temperatures.

Es complementarà amb un Pla d’adaptació climatològica del Ministeri

Per altra part, es preveu que aquest Protocol es complementi amb la mesura anunciada pel Ministeri d’elaboració d’un pla d’adaptació climatològica per millorar les condicions de confort termohigromètriques, així com les de qualitat i renovació de l’aire en els centres educatius públics, en el marc dels programes de cooperació territorial del Ministeri d’Educació i Formació Professional durant el proper any 2023.

Aquest pla inclourà estudis tècnics específics d’anàlisi de la realitat bioclimàtica i de confort dels centres docents per determinar les seves característiques a partir de la seva ubicació geogràfica, orientació, grau d’exposició al sol, tipologia constructiva, materials de construcció emprats, qualitat de l’aïllament, etc., per determinar la necessitat de realitzar en els centres actuacions en matèria d’aïllament tèrmic (aïllament de teulades, façanes i finestres), ventilació, instal·lació de sistemes de climatització o de temperament de la temperatura o zones d’ombra als espais exteriors.