El Consell de Mallorca organitza les jornades 'Avançant en l'abordatge de les violències masclistes'

El Consell de Mallorca, a través del Departament Insular d’Igualtat, ha organitzat per aquest mes d’octubre ‘Avançant en l'abordatge de les violències masclistes’, unes jornades per abordar les violències masclistes des de diferents àmbits. «Aquestes jornades són una gran oportunitat per crear sinergies i reforçar estratègies amb l’objectiu d’eradicar aquesta forma de violència que pateixen les dones a tot el món pel fet de ser dones», ha assenyalat el conseller de Presidència, Javier de Juan.

Entre els ponents que hi participaran hi ha la delegada del Govern espanyol contra la violència de gènere, Victòria Rosell, qui oferirà la conferència inaugural ‘l’Abordatge sistèmic de les violències masclistes i la diligència deguda de l’Estat’. A continuació, la politòloga i activista feminista, autora del llibre 'Microfísica sexista del poder', Nerea Barjola, presentarà la seva conferència 'Narratives del terror sexual'. El 7 d’octubre les jornades començaran amb la conferència ‘Manual per a víctimes supervivents de violències masclistes’, a càrrec de l’advocada i criminòloga Carla Vall. A més d’aquestes conferències intervendran una desena experts del món del Dret, la Psicologia, la Psiquiatria i l’Antropologia proposaran a Mallorca estratègies per a lluitar contra aquesta xacra.

«Tenim clar que s’ha de lluitar contra el masclisme de forma conjunta i des de diferents fronts, sumant totes les forces possibles. Des d’aquesta legislatura fem feina perquè la igualtat que és una política transversal d’aquesta institució, impregni totes les accions del Consell de Mallorca», assegura la directora insular d’Igualtat i Diversitat, Rosa Cursach.



Les jornades 'Avançant en l'abordatge de les violències masclistes’, tendran lloc els dies 6 i 7 d’octubre al Col·legi d’Advocats de les Illes Balears i estan adreçades a professionals i estudiants de diferents àmbits d’intervenció en violències masclistes. Així l’objectiu és que entre els assistents hi hagi operadors judicials, forces i cossos de seguretat de l’Estat, policies locals, personal del sector sanitari, relacionat amb treball social, psicologia, educació, així com a entitats i a la ciutadania interessada.

Informació al telèfon: 971 219 748. ​​​​​​​Inscripció del 1r al 29 de setembre: https://bit.ly/3Q576B2