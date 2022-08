S’aixeca la veda per a la pesca del raor, l’espècie més pescada pels recreatius

La veda per a la pesca del raor s’aixeca aquest dijous, primer de setembre, i s’allargarà fins el 31 de març. Comença així una de les campanyes més esperades pels pescadors recreatius de les Illes Balears. El raor és, de fet, l’espècie més pescada pels recreatius illencs, segons les dades del Diari de Pesca Recreativa (DPR), l’aplicació per a mòbils en la que els pescadors recreatius poden declarar les seves captures. A les Balears hi ha més de 12.000 llicències d’embarcacions recreatives.

L’aixecament de la veda coincideix aquest any en dijous i, per tant, cal recordar que els pescadors de la reserva marina de la Badia de Palma hauran d’esperar a divendres, dia 2, perquè en aquest espai està prohibit pescar els dijous. De manera professional, són poques les persones que es dediquen a la pesca del raor, i les que sí, ho fan de manera ocasional.

La Direcció General de Pesca i Medi Marí, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, mostreja enguany 40 raors a les reserves marines d’interès pesquer per fer el seguiment de l’espècie. Els guardes i inspectors recolliran dades dels raors com la mida, el sexe, la profunditat de pesca o si presenten qualque malaltia, entre d’altres. La quantitat de pesca permesa per llicència i dia és de 50 unitats, amb un màxim de 300 unitats per embarcació. La pesca del raor està totalment prohibida entre el primer d’abril i el 31 d’agost amb la finalitat de protegir i assegurar la sostenibilitat de l’espècie.

La veda del raor es va establir per primera vegada l’any 2000 i de llavors ençà s’ha modificat sobre la base de criteris biològics. Com a resultat de les mesures i de l’elevat grau de compliment de la veda, la presència de l’espècie i les captures s’han mantingut en totes les zones de pesca, amb un increment mitjà del 20% en la talla dels peixos.

La declaració de les captures és obligatòria pels recreatius d’embarcació a totes les reserves marines de les Illes Balears i es pot fer a través de l’aplicació per a mòbils o en paper. També l’han de fer els pescadors submarins a les reserves on aquesta modalitat encara es pot practicar. A més, pròximament, totes les embarcacions que pesquin a les reserves marines de les Balears hauran de tenir una autorització, que serà gratuïta i es podrà descarregar de manera telemàtica.