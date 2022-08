El Govern regularà l’activitat immobiliària per evitar "l’intrusisme, l’oferta il·legal i la competència deslleial"

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha conclòs la redacció del Projecte de decret pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’agents immobiliaris de les Illes Balears. Una normativa que ara inicia la fase d’informació pública i el termini d'al·legacions, i que s'espera que pugui estar aprovada a principis de l’any que ve.

Així ho ha explicat el conseller Josep Marí durant la reunió mantinguda avui amb els representants de les associacions i entitats del sector immobiliari.

Marí ha destacat que aquesta nova normativa, que respon a les disposicions de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes Balears, millora la transparència en el sector i garanteix la protecció dels consumidors mitjançant la prestació de serveis immobiliaris de qualitat. A més, evita l'intrusisme, l'oferta il·legal i la competència deslleial, i fomenta les bones pràctiques en l'activitat comercial.

El decret té per objecte regular l’activitat immobiliària i els requisits que han de complir els agents en l'exercici de la seva activitat.

Entre altres qüestions, el decret regula l'obligatorietat de contractar una assegurança de responsabilitat civil per part dels agents de la propietat immobiliària per cobrir els danys i perjudicis que puguin causar en l'exercici de la seva activitat. El capital mínim per assegurar serà de 100.000 € per sinistre i 600.000 € per any.

Així mateix, per desenvolupar l’activitat a les Illes, una vegada que s’hagi aprovat el decret, els agents hauran de presentar obligatòriament una declaració responsable d'inici d'activitat, en la qual han de manifestar que compleixen els requisits que estableix la normativa vigent, que disposen de la documentació que ho acredita i que es comprometen al compliment d’aquesta durant l'exercici de l'activitat.

En aquest sentit, cal assenyalar que aquesta declaració responsable no serà una autorització d'activitat però sí un requisit indispensable per exercir-la ja que, en cas de no presentar-se aquesta declaració o si s’ha presentat sense complir les exigències legals, implicarà expedients sancionadors per considerar-se oferta il·legal i competència deslleial.

D'altra banda, el decret preveu la creació i la regulació del Registre d'agents immobiliaris de les Illes Balears, un registre molt demandat pel sector, que garanteix la capacitació dels professionals i que podran demanar els consumidors.

Es tracta d'un registre voluntari que donarà garanties al consumidor sobre la qualificació professional de l'agent.

D'acord amb aquest Registre, els agents inscrits disposaran d'un distintiu acreditatiu que informarà el consumidor de les garanties que ofereixen respecte al compliment de les obligacions i requisits establerts per exercir la seva activitat.

Per poder inscriure’s en aquest Registre, hauran de tenir titulació universitària en ciències socials i jurídiques, enginyeria o arquitectura; una formació no universitària d’almenys 200 hores lectives relacionades amb serveis de mediació, assessorament i gestió, o tenir experiència demostrable en la prestació de serveis immobiliaris d'un mínim de quatre anys immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Cal destacar també que, entre altres mesures de protecció dels professionals que desenvolupen l'activitat immobiliària, el decret preveu el deure de la persona usuària de subscriure una nota d'encàrrec amb l'agent, en la qual se l’habilitarà per oferir i donar publicitat d’aquell immoble, per rebre o disposar de les quantitats entregades pels demandants i per formalitzar els contractes oportuns.

A la reunió han assistit Natàlia Bueno, presidenta del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI); Hans Lenz, president d’ABINI; Antoni Jaume, president de CAFBAL, i Mila González, presidenta de l'Associació d'Immobiliàries d'Eivissa (PIMEEF).