El Punt d’Informació Ambiental ha resolt més de 81.000 consultes des de la seva creació

El Punt d’Informació Ambiental (PIA) ha resolt un total de 81.200 consultes de la ciutadania des de la seva creació l’any 2003. Concretament, només l’any passat en va resoldre 1.940. Així ho recull la memòria anual d’aquest servei depenent de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, que té com a objectiu oferir respostes a residents i visitants sobre consultes relacionades amb el medi ambient.

Així, l’any 2021, el PIA ha gestionat 5.452 comunicacions entre consultes i enviament d’informació ambiental als diferents grups d’interès. La pàgina web (pia.caib.es) ha rebut, per altra banda, 19.285 visites en un any.

De les consultes resoltes, la gran majoria (un 78,1%) han estat per via telefònica, seguit per correu electrònic (20,8%). Aquest tipus de consultes gairebé s’han duplicat en un any, ja que s’ha passat de 211 correus electrònics en 2020 a 404 l’any passat.

La tipologia d’usuari predominant del PIA segueix essent la ciutadania, amb un 68% de les consultes total, seguit de les administracions públiques, que suposen un 17%. Cal destacar l’augment de la resolució de dubtes a empreses i professionals, que ha augmentat del 4% a l’11% en un any.

La majoria de qüestions resoltes estan relacionades amb cremes o tales, representant així gairebé el 30% de les consultes realitzades. També hi ha un gran interès pel que fa als espais naturals protegits, sobretot les Fonts Ufanes, per l’agenda ambiental i pels residus i la seva gestió.

Entre els objectius específics del PIA hi trobam la potenciació de la difusió de la informació a través de la web, la implantació de dinàmiques proactives per gestionar la informació i la centralització de la màxima quantitat possible d’informació ambiental que es gestiona a la Conselleria de Medi Ambient i Territori a través del Servei.

Cal recordar que qualsevol persona pot adreçar les seves consultes a través de les xarxes socials del PIA, el telèfon 900 151 617 (de dilluns a divendres de 9h a 14h) o el correu electrònic pia@dgqal.cab.es. També es pot trobar informació a la pàgina web del Punt d’Informació Ambiental.