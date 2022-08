Emotiu acte d'homenatge i comiat a Joan F. López Casasnovas

Aquest passat dissabte, 13 d'agost, es va fer a Líthica, a les Pedreres de l’Hostal, a Ciutadella, un acte de recordança i homenatge a Joan F. López Casasnovas, que va morir el passat 19 de juliol.

Prop de mil persones ompliren l'espai per remembrar el López Casasnovas professor, poeta, polític, lluitador, intel·lectual...

una nodrida representació de la societat menorquina va participar d'un acte on la paraula i la música foren l'acompanyament al fil conductor que va ser el repàs a una vida plena de compromís cívic i poesia.

Va obrir l'acte Mercè Orleans, l'esposa de López Casasnovas que va explicar que la trobada era «per celebrar la vida, avui que és el seu aniversari», ja que en Joan López hauria complert 70 anys. El seu fill Assuès també va intervenir per recordar com el seu pare el va introduir en la literatura i en els valors de l'ecologia, l'estima per la terra i per la gent.

Els poetes Pere Gomila i Francesc Florit Nin, varen recitar els versos de Joan F. López.

La novel·lista i professora Maite Salord, alumna de Joan F. López a l’institut, va glossar la generositat del mestre que sempre enriquia qualsevol text que queia a les seves mans.

L’antropòleg i professor de la Universitat de Barcelona, Jaume Mascaró, amic de López, va fer un repàs als diversos compromisos cívics.

Sara Casero, filla d’Antonio Casero, un activista social, que va arribar a Menorca des d’Andalusia els anys seixanta i que va compartir militància amb Joan F. López al partit comunista, acompanyada del seu fill, varen narrar els records de quan el seu pare i López Casasnovas exercien la seva militància comunista de manera clandestina.

El darrer en parlar va ser Rafael Ribó, fins fa poc síndic de greuges de Catalunya, que va glosar el López Casasnovas polític, el brillant parlamentari i l'hàbil gestor al primer Consell de Menorca.

La cantautora Maria Àngels Gornès, cosina, va recordar com, quan eren molt jovenets tots dos, ella li va demanar poemes per a musicar, li va fer llegir Gumersind Gomila i li va passar poemes seus. A l’acte va fer un tema amb el seu fill, també músic, Guiem Soldevila.

Un massiu, emotiu i preciós acte d'homenatge al gran intel·lectual i activista menorquinista Joan F. López Casasnovas.