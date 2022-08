12.732 alumnes han rebut formació sobre reanimació cardiopulmonar

Un total de 12.732 alumnes han rebut formació en reanimació cardiopulmonar en el marc del programa 'Reanimació cardiopulmonar a l’escola', un projecte liderat pel Servei d’Atenció Mèdica Urgent de les Illes Balears (SAMU 061). Des del 14 de febrer fins a l’11 de maig s’han impartit disset cursos als professors, en els quals han rebut aquesta formació 193 docents a 103 escoles.

Aquest projecte ha consistit en donar formació en matèria de reanimació cardiopulmonar —a càrrec del SAMU 061— als professors dels centres educatius, que posteriorment, amb la supervisió constant dels professionals del SAMU 061, han format els seus alumnes de 1r i 2n curs d’ESO, de manera que aquests podran transmetre els coneixements adquirits a familiars i amics. El balanç de participació és el següent, desglossat per illes:

Mallorca: 83 centres, 152 professors i 10.497 alumnes.

Menorca: 8 centres, 15 professors i 954 alumnes.

Eivissa: 14 centres, 26 professors i 1.281 alumnes.

La reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica és el conjunt de maniobres que permeten identificar si una persona pateix una aturada cardiorespiratòria i substituir les funcions respiratòria i circulatòria sense cap equipament específic fins que la víctima pugui ser atesa pels serveis d’emergència especialitzats.

S’ha demostrat que la formació primerenca en RCP a l’escola és una mesura que té un gran impacte, perquè permet que a mitjà termini una gran part de la societat tengui coneixements sobre com actuar en cas d’aturada cardiorespiratòria. Nombrosos estudis conclouen que a partir dels tretze anys una persona té prou capacitat física per fer maniobres de ressuscitació i alhora la maduresa cognitiva necessària per comprendre la importància d’actuar en una situació d’aturada cardíaca.

L’objectiu últim d’aquesta formació és disminuir la morbimortalitat provocada per les aturades cardíaques per mitjà de la identificació precoç, l’alerta primerenca i les primeres maniobres.

L’ensenyament de l’RCP bàsica a l’escola en els nivells educatius obligatoris representa una oportunitat d’instruir un gran nombre de ciutadans. A Europa, s’inclou en el currículum escolar a Noruega, Dinamarca, França i el Regne Unit, entre d’altres estats. Aquesta formació ha estat especialment important en els models nòrdics i japonès i ha donat com a resultat l’augment de la supervivència en els episodis de mort sobtada.

La mort sobtada té un índex de 55 casos per cada 100.000 habitants l’any, és a dir, un cas cada dotze hores, i representa la primera causa de mort prematura. A les Illes Balears, només en el 18 % dels casos de mort sobtada els testimonis que varen detectar la situació varen iniciar maniobres de ressuscitació fins que hi arribaren els serveis d’emergències.