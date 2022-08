Les platges d'Es Trenc ja disposen de senyals perquè els usuaris puguin indicar la seva ubicació en cas d'emergència

Totes les platges del Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos ja tenen un sistema de sectorització amb senyals de colors numerats perquè els usuaris de les platges tenguin una referència clara d'on es troben en cas d'haver de telefonar a l'112 a causa d'una emergència.

I és que, segons ha explicat el Govern aquest dissabte, a petició de la Direcció General d'Emergències i Interior, l'equip de gestió del Parc Natural, amb la col·laboració dels tècnics del Servei d'Espais Naturals de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, ha instal·lat a les platges de s'Arenal de sa Ràpita, es Murters, s'Arenal d'en Tem, es Trenc, es Peregons i la platja de la Raconada de s'Estany o des Marquès tota una sèrie de senyals de colors numerats (van en grups de l'1 al 5 en diferents colors: vermell, taronja, groc, blau, verd i marró) perquè els usuaris de les platges que tenguin alguna emergència puguin indicar clarament on es troben.

Així, assenyalant als operadors de l'112 el nombre i el color del senyal més proper, es podrà enviar una ambulància al sector de la platja on es trobin.

Els senyals s'han instal·lat cada 200 metres, majoritàriament davant l'acordonament del sistema dunar, a fi de no alterar les dunes i no interferir en el seu procés de recuperació. A les zones on hi ha substrat rocós s'ha rebutjat emprar materials nocius per als organismes aquàtics, com silicones.

Segons el Govern, cal recordar que enguany ja s'han produït 420 incidents greus a les platges de les Illes Balears, 24 amb resultat de mort, i que és molt important tenir en compte els consells següents:

1. Entra a l'aigua a poc a poc i respecta el temps de la digestió.

2. No allunyar-se de la costa. Tenir cura si s'utilitzen matalassos o similars.

3. Si es noten calfreds o enrampades, sortir de l'aigua immediatament.

4. Anar amb cura a l'entrada i la sortida de l'aigua en zona de roques.

5. No perdre de vista els infants.