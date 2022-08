Joventut Europea Federalista reivindica a Alcúdia una Europa conscienciada amb les realitats insulars

Joventut Europea Federalista de les Illes Balears (JEF) va organitzar aquest divendres un acte a la platja d'Alcúdia per donar suport a l'informe aprovat pel Parlament Europeu el passat 7 de juny i que fa una crida per a que les institucions europees desenvolupin una estratègia per fer front als reptes de la insularitat.

Els participants varen representar la seva cura de l'illa amb una neteja de fems de la platja. A continuació, el vicepresident de JEF, Jordi Prunés, va llegir el manifest on es reivindicava que les institucions comunitàries «desenvolupin un pacte per a les illes de la UE que doni resposta als reptes ambientals, energètics, socioeconòmics i de prestació de serveis públics que són comuns a tots els territoris insulars europeus». La lectura del manifest fou complementada amb les paraules de Toni Vicens, Director General de Relacions Exteriors del GOIB, un dels promotors de l'informe, qui va explicar als assistents el context i la importància d'assolir dit pacte a nivell europeu.

L'acte va acabar amb un posat fotogràfic de clausura amb el Director General i els participants sostenint estrelles grogues sobre la platja, simbolitzant la petició de què Europa tengui cura dels seus territoris insulars.

Tal com han explicat, la secció de JEF de les Illes Balears continuarà abanderant «la reivindicació del pacte per a les illes de la UE, per la qual cosa promourem la col·laboració amb altres entitats europeistes de les Balears, així com la difusió en diferents actes i espais de debat». També animen a aquells joves amb convenciment europeista i que vulguin apropar les realitats locals i regionals, a nivell europeu i viceversa, que s'hi sumin.