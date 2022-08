L’STEI tampoc no assistirà a la recepció monàrquica i reclama que Marivent retorni a la ciutadania

L’STEI Intersindical tampoc no assistirà a la recepció que els reis d’Espanya oferiran dijous, 4 d'agost, al Palau de Marivent, com si es tractàs d’una trobada amb els seus súbdits.

Com que l’acte amb els monarques es fa a Marivent, el sindicat recorda que el Palau, llegat per la família de Ioanes Saridakis a la Diputació Provincial, s’havia de convertir en un museu gratuït per al gaudi de tota la ciutadania de les Illes Balears, i que la col·lecció de 1.300 obres i més de 2.000 llibres fos accessible a tothom.

«Aquesta voluntat es va veure traïda quan les autoritats illenques, davant el fet que a principi dels anys 70 els prínceps d’Espanya Joan Carles I i Sofia venien a passar els estius a Mallorca i s’allotjaven en distints hotels, consideraren oportú cercar-los una residència fixa; i aquesta va ser el Palau de Marivent», ha explicat el sindicat.

L’STEI Intersindical reclama que es respecti «la voluntat dels primers propietaris del Palau de Marivent» i que aquest espai «deixi de ser un fortí privat dels Borbons i es converteix en un lloc per al gaudi i l’esbarjo de la ciutadania de les Illes Balears».