Aprovat el IV Pla de Fosses i Memòria Democràtica de les Illes Balears

El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns el que serà el IV Pla de Fosses i Estudis de Memòria Democràtica de les Illes Balears. Un dels objectius bàsics d’aquest IV Pla és completar l’exhumació de totes les fosses identificades com a viables a les Illes Balears. A més, es duran a terme una sèrie d’estudis multidisciplinaris amb els quals es vol aprofundir en tots els àmbits relacionats amb la memòria democràtica.

El projecte va ser aprovat el passat 2 de juny de 2022 per la Comissió Tècnica de Fosses i Desapareguts de les Illes Balears i es divideix en quatre lots:

Lot 1. Excavació, exhumació i identificació de cossos trobats a fosses de la Guerra Civil i el franquisme i coordinació de les intervencions en fosses

Inclou intervencions a vuit fosses per completar l’exhumació en les últimes fosses de la repressió franquista i dels assassinats a civils que encara no han estat conclosos i aborda, per primera vegada, la intervenció en fosses de guerra.

Aquestes intervencions són: una tercera i última fase d’exhumació al cementeri de Son Coletes, a Manacor; una primera exhumació a la Cala Sant Vicenç, a Pollença; una segona fase d’exhumació al cementeri de Sant Francesc de Formentera, i l’exhumació de les fosses lligades al desembarcament del capità Bayo a Mallorca i, en concret, les de la platja de sa Coma; la zona de l’antic hospital de sang; la finca de Son Escrivà, i l’interior i exterior del cementeri de Son Carrió.

Lot 2. Estudis històrics relatius a diverses fosses comunes

Inclou cinc estudis històrics sobre la viabilitat d’una sèrie de fosses catalogades com a dubtoses, que són: una possible fossa a un aljub situat entre els municipis d’Esporles i Bunyola (Mallorca); la fossa del cementeri de Son Servera (Mallorca), i les possibles fosses de Sant Llorenç de Balàfia (Eivissa) i del cementeri vell de Sant Francesc, la Mola i els Pujols (Formentera).

També inclou l’elaboració del mapa de fosses de Menorca, que se sumarà als mapes de fosses de Mallorca, Eivissa i Formentera ja existents i permetrà completar el mapa de fosses de les Illes Balears.

Lot 3. Estudis relatius a la memòria democràtica a les Illes Balears

S’elaboraran quinze estudis multidisciplinaris per aprofundir en tots els àmbits relacionats amb la memòria democràtica:

- Estudi dels indrets de repressió a les Illes Balears.

- Estudi en profunditat de tot el que fa referència al desembarcament del capità Bayo.

- Les Illes Balears i el Valle de los Caídos.

- Estudi sobre els bombardeigs de les forces provinents de les Illes Balears i els bombardeigs ocasionats a les Illes Balears.

- Estudi i actualització del cens (base de dades) de persones assassinades per la repressió franquista a les Illes Balears.

- Víctimes que moriren a hospitals o detingudes.

- Evolució del trauma transgeneracional a partir del cop d’estat de 1936 a les Illes Balears.

- Avaluació de les polítiques de memòria democràtica del Govern davant els darrers informes del relator especial per a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició de Nacions Unides i davant l’Agenda 2030.

- Estudi sobre les polítiques de memòria franquista a les Illes Balears.

- Estudis sobre cases del poble, locals sindicals, cooperatives, ateneus o centres culturals d’importància en el moviment democràtic i obrer durant la Segona República a les Illes Balears.

- Refugis antiaeris durant la Guerra Civil i la postguerra a les Illes Balears.

- Espais de la memòria.

- Arxius a les Illes Balears de la memòria democràtica.

- Alemanys i italians actius en la repressió durant els règims feixistes de Hitler i Mussolini amagats a les Illes Balears a partir de la II Guerra Mundial.

- L’exili a les Illes Balears.

A mesura que s’avanci en la investigació dels estudis de memòria democràtica i de fosses, s’aniran fent exposicions gràfiques que tindran per objectiu la pedagogia vinculada al dret de garanties de no repetició. Els estudis que tindran una exposició seran els següents:

- Els indrets de repressió a les Illes Balears.

- El desembarcament del capità Bayo.

- Bombardeigs de les forces aèries i navals provinents de les Illes Balears i bombardeigs ocasionats a les Illes Balears.

- Víctimes que moriren a hospitals o detingudes.

- Evolució del trauma transgeneracional a partir del cop d’estat de 1936 a les Illes Balears.

- Les polítiques de memòria democràtica del Govern davant els darrers informes del relator especial per a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició de Nacions Unides i davant l’Agenda 2030.

- Les polítiques de memòria franquista.

- Les cases del poble, les cooperatives i els casals de barri amb transcendència en el moviment democràtic durant la II República a les Illes Balears.

- Els refugis antiaeris a les Illes Balears.

- Els espais de la memòria.

- L’exili a les Illes Balears.

- La memòria i l’obertura de fosses a les Illes Balears (2014-2022).

Lot 4. Restauració i consolidació dels materials i objectes trobats en els processos

Es mantindrà el treball de restauració dels objectes recuperats al costat de les restes òssies en les diferents exhumacions amb l’objectiu d’ampliar les tasques a tot el material recuperat a les Illes durant les exhumacions del III Pla i per tal que es puguin retornar als familiars o estiguin a una futura secció museística de la memòria democràtica a les Illes Balears.

Tot això es durà a terme mitjançant grups de treball de professionals multidisciplinaris i sota la supervisió de la Direcció General de Memòria Democràtica, de la Comissió Tècnica de Fosses i Desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme, i la Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears.

A més, per primera vegada, comptarà amb la figura del psicòleg o psicòloga per acompanyar les víctimes de la repressió durant tot el procés d’exhumació. Així mateix, i també per primera vegada, és imprescindible l’especialització en drets humans per a la realització de cadascun dels diferents lots que componen el Pla.