Clara majoria. El 76% dels nostres lectors consideren que s'hauria de prohibir l'arribada de vaixells militars amb càrrega nuclear com el 'Harry S. Truman'. En concret, opinen que «és un perill i aquests vaixells no són benvinguts». Per contra, el 24% considera que «l'escala que fan genera negoci i dona bona imatge».

El 'Harry S. Truman', un conegut portaavions nuclear dels EUA, ha fet escala a Palma durant cinc dies. La tripulació, que duia més de 6 mesos sense tocar terra, ha pogut recórrer l'illa i es calcula que han generat un negoci de més de 10 milions d'euros.

El Port ha estat ben protegit i estava prohibit acostar-se a la nau a menys d'un quilòmetre de distància. Alguns curiosos han aprofitat per fotografiar el vaixell militar en aquesta polèmica escala.

I és que l'aturada a Palma del 'Harry S. Truman' ha estat polèmica perquè ha generat un profund malestar en amples sectors de l'esquerra. És el cas d'EUIB i MÉS per Mallorca que han fet sentir la seva veu per denunciar els perills de l'amarratge de vaixells militars amb càrrega nuclear.

Les dues formacions polítiques han considerat que aquests tipus de vaixells «no són benvinguts» i han reclamat el control de Ports per evitar-ne l'arribada, argumentant que són un perill per a la seguretat i la població.

Així, tenint en compte les respostes dels lectors, podem assegurar que amples sectors es mostren en contra de la presència de portaavions amb càrrega nuclear.