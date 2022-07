UGT i CCOO desgranen els punts clau de la reforma laboral en la IV Escola de Formació Política d'EUIB

Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) ha donat el sus aquest dissabte al matí a l'Escola de Formació Política, la qual arriba enguany a la seva quarta edició i duu per títol 'Teixint comunitat'. La IV Escola de Formació del partit ha tengut lloc durant aquest dissabte, 30 de juliol, al Saló d’actes de la UGT a Palma.

A les 10.00 hores a tengut lloc el primer dels tallers, amb el títol 'La reforma laboral, una eina de transformació social', en el qual hi ha intervengut Yolanda Calvo, secretària d’ocupació de Comissions Obreres de les Illes Balears (CCOO-IB), i Xisca Garí, vicesecretària de la Unió General de Treballadores i Treballadors de les Illes Balears (UGT-IB). Ha moderat aquest primer taller Miguel Carranza, secretari de comunicació d’EUIB.

Calvo ha centrat la seva intervenció en explicar què significa aquesta reforma, «una millora evident de les condicions de la classe treballadora que, a més, aborda elements que altres reformes laborals havien oblidat». «Necessitàvem uns canvis importants perquè les darreres reformes ens havien llevat drets i capacitat de negociació», ha destacat.

Així, la secretària d’ocupació de CCOO-IB ha remarcat com a punts importants de la reforma que el conveni sectorial torna a ser prevalent pel que fa al salari, és a dir, té prioritat en matèria salarial; l’aplicació del conveni col·lectiu sectorial a contratistes i subcontratistes. Per tant, tots els treballadors d’una mateixa empresa que facin la mateixa activitat tendran les mateixes condicions, encara que uns siguin contractats i altres subcontractats.

A més, el tipus de contracte es pressuposa indefinit. «Això ens dona estabilitat i seguretat i permet planificar-se millor la vida. Ara és l’empresa qui ha de demostrar que el contracte no pot ser indefinit i ha de justificar un contracte temporal per activitat no habitual. A les Illes Balears, hem tengut una temporalitat excessiva, basada en un model econòmic que ha generat vides inestables, vides aplaçades, perquè no podies comptar amb uns ingressos fixos determinats i no podies avançar, tot això condicionat per una temporalitat sostenguda pel model turístic», ha explicat.

Calvo ha remarcar que en aquests sis primers mesos de l’any, la contractació indefinida suposa sis de cada deu contractes, en canvi, al 2019 només arribava a dos de cada deu. «Veiem que l’ús i abús de la temporalitat estava totalment injustificat», ha apuntat.

Per la seva banda, Xisca Garí s’ha centrat en tractar la reforma laboral des de la perspectiva de gènere. «S’ha d’aplicar una mirada feminista a les polítiques públiques per a ajudar a aconseguir una igualtat real», ha remarcat. La vicesecretària d’UGT-IB ha destacat que hi ha tot tipus de bretxes en el món laboral per a les dones i que actualment patim el negacionisme que practica la dreta. «Aquí és on es veu la diferència entre els governs de dretes (negar el problema) i d’esquerres (mesures i solucions)», ha destacat.

Garí ha donat a conèixer que pel que fa al Salari Mínim Interprofessional, són les dones les que conformen la majoria dels treballadors que cobren aquest mínim, així com també les pensions mínimes. A més, ha puntualitzat que cal no permetre que les empreses facin passar el teletreball per conciliació familiar.

En resum, per a Garí, aquest acord de la reforma laboral marca «un punt d’inflexió, una millora en tota regla». «Hem guanyat en drets des de la reforma de 2010 que només ha portat precarietat», ha matisat.

«És la primera vegada que tenim una reforma laboral que no ha estat imposada sense diàleg. Situa les persones al centre i per això hem guanyat la partida. No obstant això, els acords de la reforma laboral són un punt de partida, no el final», ha conclòs Garí.