El Consell dona la benvinguda als 23 infants ucraïnesos que passaran a Mallorca les seves vacances

El Consell de Mallorca ha donat aquest divendres la benvinguda als 23 infants ucraïnesos que passaran les seves vacances a Mallorca, illa a la qual van arribar la nit del dimecres i on romandran fins a finals del mes d'agost.

Segons ha informat el Consell, la presidenta Catalina Cladera, acompanyada pel conseller insular de Presidència, Javier de Juan i la consellera insular de Drets Socials, Sofía Alonso, ha rebut aquest divendres en la seu de la institució insular als 23 nins procedents de la zona de Bucha (Ucraïna) que conviuran aquest estiu amb una quinzena de famílies a l'illa.

Els menors, d'entre 7 i 14 anys, van arribar la nit del dimecres a l'aeroport de Son Sant Joan i romandran a Mallorca fins a finals del mes d'agost. Dos adults de referència els acompanyen durant la seva estada i van fer amb ells el viatge des d'Ucraïna, que ha estat finançat amb una donació de 150.000 euros que el Consell ha aportat al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i que inclou també uns altres projectes d'ajuda que l'entitat executa en origen.

«Teníem moltes ganes que ja fóssiu aquí, que arribéssiu a la nostra illa i conèixer-vos. Des del primer moment que ens vam oferir perquè poguéssiu passar aquí unes vacances d'estiu, hem fet i continuarem fent tot el possible perquè us sentiu còmodes i resguardats. Volem que Mallorca sigui com una segona casa per a vosaltres i estic segura que serà així», ha expressat la presidenta Cladera, qui també s'ha dirigit a les famílies acollidores.

«No puc estar més orgullosa que Mallorca compti amb famílies com vosaltres, sou el millor que tenim com a societat», ha assegurat la presidenta. «Nosaltres hem posat els recursos, la logística i la voluntat, però sense vosaltres aquests nins i nines ara no serien aquí i res d'això seria possible, així que gràcies de tot cor per la vostra solidaritat i compromís», ha afegit.

El Consell s'ha implicat a través de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) en la recerca d'aquestes 15 famílies que es van presentar com a voluntàries. La directora insular d'Infància i Família, Mari Ángeles Fernández Valiente, la presidenta del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Maria Antònia Mulet, i la gerent de l'entitat, Catalina Socies, han donat també la benvinguda als nins i han agraït la solidaritat de les 15 famílies acollidores «perquè sense vosaltres no es podria haver atès mai la petició que van fer els batles d'Ucraïna».

L'IMAS ha habilitat per a elles un telèfon de guàrdia les 24 hores del dia per a atendre qualsevol consulta o necessitat que pugui sorgir durant l'estada i assegurar, que aquests nins i nines aprofiten al màxim les seves vacances.

Durant l'acte, una de les dues adultes de referència que els han acompanyat durant el viatge ha agraït en nom de tots els infants i les seves famílies la solidaritat del Consell i de les famílies mallorquines que de manera altruista els acolliran durant el mes vinent.

Les estades parteixen d'una petició feta en la videoconferència mantinguda el mes d'abril passat entre la presidenta Cladera, el batle de Kíiv i l'Associació de Municipis d'Ucraïna (AMU), que ha estat qui s'ha encarregat de tramitar els desplaçaments perquè aquests menors tinguin la possibilitat de gaudir d'unes vacances lluny de la situació de guerra que es viu al seu país.