Els antitaurins tornen aquest diumenge a Palma per a protestar contra les corregudes de toros

Activistes d'AnimaNaturalis i CAS International es donaran cita aquest diumenge, 31 de juliol, per a exigir el cessament de les corregudes de toros i les «tradicions cruels amb animals». La cita serà a les 11.00 hores a la plaça de Cort de Palma.

Segons els organitzadors, el retorn de la tauromàquia a la plaça de toros de Palma pot complir amb totes les exigències legals, però «atempta contra la voluntat popular. Ja en 2017 s'havia «prohibit la mort i sofriment del toro» en aquests espectacles, però el Tribunal Constitucional espanyol va anul·lar el reglament balear.

Segons Arantzazu Laguna, coordinadora d'AnimaNaturalis a les Balears, «les argumentacions del Tribunal Constitucional no interpreten la voluntat de la societat balear, que desitja estar entre les regions més modernes d'Europa i no una de les de major decadència». «Ens neguem a acceptar que una llei ens obligui a ser la burla i vergonya de les cultures avançades, que miren la tortura d'animals com a recreació d'una pràctica que degué oblidar-se segles enrere», ha agregat.

Segons han recalcat, AnimaNaturalis continuarà treballant «perquè els espectacles cruels amb els animals desapareguin de la geografia estatal». AnimaNaturalis és una organització internacional per a la defensa dels animals que lluita des de 2003 per establir, promoure i defensar els drets de tots els animals.

Els objectius d'AnimaNaturalis són «reduir i eliminar el sofriment dels animals en aquells sectors en els quals se'ls tracta amb major crueltat i violència, com són les granges industrials, espectacles amb animals, tradicions cruels, indústria pelletera i experimentació amb animals».