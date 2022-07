Menorca Talaiòtica, a l’edició digital de National Geographic

L’interés per Menorca Talaiòtica a escala internacional continua augmentant, tal i com es demostra amb la publicació d’un article sobre la candidatura a patrimoni mundial de la UNESCO a l’edició digital de National Geographic.

Aquest article és una versió del reportatge publicat al número d’abril de l’edició espanyola de la mateixa capçalera, on la candidatura menorquina va ocupar la portada i un impressionant reportatge interior de 20 pàgines. Aquesta publicació, realitzada per iniciativa de National Geographic, contribuirà sens dubte a la difusió de la candidatura a tot el món.

National Geographic és una de les revistes de divulgació més prestigioses del món, i compta amb alguns dels millors periodistes i fotògrafs com a col·laboradors. Especialitzada en temes de divulgació, la qualitat dels seus continguts ve avalada per grans experts en disciplines com l’arqueologia, la biologia o l’antropologia.

Podeu trobar l’article aquí.