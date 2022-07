El Consell de Mallorca posa fi a 12 anys de conflictes judicials amb MAC Insular

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient, que lidera la vicepresidenta Aurora Ribot, ha presentat un expedient d'interpretació i de modificació del contracte amb la concessionària MAC Insular, que, previsiblement, s'aprovarà en el pròxim Ple ordinari del Consell de Mallorca, dijous 28 de juliol. Aquest canvi permetrà al Consell iniciar una etapa nova, amb un millor control sobre la concessionària, amb un contracte transparent i aplicable.

La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha destacat que «amb la proposta que durem al Ple del Consell de Mallorca, aconseguim posar ordre al contracte. L'objectiu de la interpretació i modificació del contracte és el de posar fi a dotze anys de conflictes judicials per poder continuar oferint el millor servei a la ciutadania. Aquest canvi suposarà poder aprovar la tarifa amb normalitat».

«Modificar el contracte permetrà al Consell de Mallorca posar fi a tots els contenciosos que la concessionària havia interposat. La suma total dels quals podria arribar als 100 milions i suposar un greu problema per a la solvència de la institució insular», ha afegit Ribot.

Antecedents

L'origen de la problemàtica amb la concessionària es remunta al 2003, quan es va signar un contracte en què el Consell de Mallorca convertia MAC Insular en la concessionària per gestionar els residus de construcció, demolició (RCD), voluminosos i pneumàtics fora d'ús.

Tot i que l'activitat no va començar fins al 2006, ja es va podia veure en aquells primers anys que l'aplicació que es feia del contracte deixava l'empresa en unes condicions molt avantatjoses i sense marge de maniobra per a la institució. A partir del 2007, es varen començar a cercar vies per reformular la relació amb MAC Insular.

Durant la legislatura del 2011-2015, la consellera de Medi Ambient va proposar declarar la nul·litat del contracte entre el Consell i la concessió, però no es va aconseguir. El Consell Consultiu va resoldre que la nul·litat no era possible i que els problemes que presentava el contracte s'havien d'abordar per la via de la interpretació del contracte. Malgrat això, no la varen dur endavant.

A partir de la legislatura 2015-2019, es va fer una auditoria i consultoria econòmica profundes, amb un valor proper al mig milió d'euros. Les conclusions de l'auditoria no varen arribar fins al primer any de la legislatura actual. A partir d'aquí i seguint les recomanacions del Consell Consultiu, es comença a interpretar el contracte amb MAC insular.