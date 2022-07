Cinc mesures per prevenir el foc

El Govern ha demanat a la ciutadania de les Illes Balears que siguin especialment prudents per evitar incendis, davant l'onada de calor.

Les recomanacions principals són:

No tireu llosques

Pot parèixer que estan apagades, però no hi confieu. Ni des del cotxe ni al carrer: les llosques, als fems.

Els fems, lluny del bosc

Residus com ara el vidre poden encendre’s i provocar un incendi forestal. Gestionau correctament els residus.

Telefonau al 112 si veis foc

Així activaran ràpidament el protocol i els efectius es desplaçaran al lloc indicat.

Revisau l’autorització de cremes

Pot ser que, per meteorologia extrema, s’anul·lin les autoritzacions d’ús de foc. Comprovau-ho abans.

No utilitzeu maquinària que faci espurnes

L’ús de certes eines en època d’alt risc d’incendi forestal pot provocar foc a partir de sols una espurna.