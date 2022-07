EL GOB denuncia la posició immobilista i favorable al projecte d'AENA del Govern espanyol en relació al tema de Son Bonet

Segons ha informat el GOB aquest dissabte en una nota de premsa, arran d'una pregunta presentada per la senadora Elisenda Pérez, del grup parlamentari Esquerra Republicana-EH Bildu (Gperb) respecte al Parc Fotovoltaic de Son Bonet, el Govern ha manifestat que considera que aquest és un projecte «important per a la societat» per la seva contribució ambiental i s'ha posicionat a favor de la proposta d'AENA de plantejar un «acord» amb l'Ajuntament de Marratxí, ignorant l'oposició veïnal i la petició del vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, perquè AENA reconsideri la ubicació de les seves centrals.

Amb aquest acord que AENA planteja a l'Ajuntament de Marratxí es pretén «cedir l'ús de part dels terrenys situats en el Pla de Na Tesa a l'Ajuntament de Marratxí, a través de l'oportú conveni, per a la creació d'una zona recreativa i d'oci per a ús i gaudi dels veïns». En aquest mateix sentit, el Govern ha respost que «AENA ha transmès a l'Ajuntament de Marratxí la seva disposició tant a la cessió de part dels terrenys, com a rebre propostes per a la millora de l'entorn aeroportuari i, en el seu cas, articular-les amb l'eina legal corresponent».

Així, per als ecologistes, «AENA pretén mitjançant un 'acord' desarticular les veus institucionals crítiques inicialment, com la de l'Ajuntament de Marratxí, que al principi es va posicionar contra el parc fotovoltaic i en favor de la recuperació de la zona com a espai lliure públic».

Ara, no obstant això, han lamentat, el Consistori marratxiner «ha deixat de fer sentir la seva veu d'oposició, tan clarament necessària per a determinar les futures tramitacions d'aquest parc fotovoltaic que cal recordar, ja no va comptar amb la declaració de projecte industrial estratègic, tal com pretenien, per part de la Conselleria de transició energètica i sectors productius».

Els ecologistes han recordat referent a aquesta qüestió que l'espai en el qual AENA projecta el Parc Fotovoltaic de Son Bonet és, segons el planejament urbanístic, un Sistema General d'Espai Lliure Públic. Un espai on, temps enrere, l'Ajuntament de Marratxí va proposar un projecte d'ordenació paisatgística que tenia per objectiu plantar una pineda mediterrània mitjançant la plantació de 1.875 pins (pinus halepensis).

Per aquest motiu, han considerat «necessari» recuperar espais com el de Son Bonet per a impulsar projectes de renaturalització i implementació de «boscos urbans», generant espais de foment de la biodiversitat que pugui conviure amb l'ús públic. Tot això, creuen des del GOB, «permetria augmentar la qualitat de l'aire, reduir la temperatura local fins a 5 °C, millorar la qualitat de vida pel contacte amb la naturalesa pròxima, disminuir la pèrdua de l'aigua de pluja per evaporació i augmentar la biodiversitat urbana».

L'espai podria ser fins i tot, han afegit, «objecte d'un projecte de recuperació de la fertilitat del sòl per a la producció agrària i l'establiment d'horts comunitaris gestionats de manera cooperativa pels veïns de la zona». «Les possibilitats són moltes i són incompatibles amb l'artificialització que suposa la cobertura total o parcial d'aquest gran espai lliure amb un parc fotovoltaic», han sentenciat.