Platges de Mallorca, una aplicació per a tenir informació en temps real de l’ocupació i les condicions de bany

L’aplicació per a mòbils Platges de Mallorca és una eina digital del Consell de Mallorca per a obtenir informació en temps real de l’ocupació de les platges i les condicions de bany, a més d’indicar l’existència de passarel·les i plataformes accessibles. L’app, impulsada per la Direcció Insular de Promoció Turística, «millora substancialment l’experiència turística dels visitants a Mallorca, alhora que aporta informació d’utilitat a la ciutadania resident».

«La informació actualitzada que ofereix l’aplicació de l’ocupació de les platges permet una planificació eficient i la gestió sostenible dels fluxos turístics, afavoreix la distribució dels banyistes i en millora l’experiència turística», ha explicat el Consell.

Aquesta aplicació, que inclou totes les platges de Mallorca amb servei de socorrisme, és operativa des de juny de 2021, i posa a l’abast dels dispositius mòbils i en temps real la informació recollida per la Direcció General d’Emergències i Interior, competent en matèria de seguretat a les platges. L’app, que és totalment gratuïta, presenta un entorn senzill i està disponible en quatre idiomes: català, castellà, anglès i alemany. S’hi pot fer una recerca per municipi o visualitzar el conjunt de les platges de Mallorca.

Originalment es va posar en marxa durant la pandèmia de la Covid-19, a partir d’una aplicació desenvolupada per l’Ajuntament de Palma el 2020, per a informar la ciutadania de l’ocupació de les platges durant les restriccions de moviment. Posteriorment, es va modificar per oferir una informació de servei a la ciutadania i als turistes que venen a Mallorca.

«Mallorca està immersa en un procés de consolidació tecnològica, que contribueix a oferir assistència personalitzada al turista. Així, aquesta app, la web mallorca.es i altres eines tecnològiques que s’estan preparant ofereixen informació puntual i detallada sobre les zones de més afluència turística», han explicat des del Consell.

L'aplicació es pot descarregar als següents enllaços: Android, iPhone.