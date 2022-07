El GOB qualifica d'autèntic despropòsit el projecte de la Variant Nord d'Inca

El GOB ha criticat aquest dijous la declaració ambiental estratègica favorable del projecte de la Variant Nord d'Inca i ha demanat a l'Ajuntament i el Consell que evitin la construcció d'una carretera de 80 km/hora i de dos sentits.

El GOB ha informat que ha assistit al subcomitè d'avaluacions d'impacte ambiental on s'ha exposat l'informe relatiu a l'avaluació ambiental estratègica del projecte de Variant Nord d'Inca.

Segons l'entitat ecologista, la Comissió Balear de Medi Ambient s'ha posicionat a favor de l'alternativa que menys impacte té sobre el sòl rústic. Tot i això, el GOB i l'Associació No a la Variant Nord han insistit que, en fase d'avaluació ambiental estratègica, s'ha de considerar l'Alternativa zero que no s'exigeix per part de la Comissió.

Les dues associacions han tornat a defensar que «qualsevol alternativa que impliqui la construcció d'una variant amb consideració interurbana concebuda com a carretera de dos sentits amb un màxim de 80 km/hora és un autèntic despropòsit».

Per aquest motiu, han reclamat descartar qualsevol construcció d'una variant i resoldre els problemes interns de mobilitat urbana d'Inca i les connexions interurbanes. «Això podria realitzar-se a partir de la interconnexió de carrers i, a partir d'aquí, una reconfiguració de mobilitat i les opcions que ofereix la mateixa configuració urbana del municipi», han assenyalat.

D'aquesta manera, el GOB ha demanat a l'Ajuntament que descarti qualsevol intervenció en termes de construcció d'una carretera per abordar les problemàtiques de mobilitat i ha reclamat al Consell que desisteixi de fer aquest disseny de via interurbana «per falta de competències».

Per acabar, també han sol·licitat a la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre del Govern que emet un informe en relació amb aquesta infraestructura d'acord amb els plantejaments i directrius plantejades en el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Balears.