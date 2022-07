Torra: «Amb un espoli fiscal pròxim al 15%, les Illes Balears no poden aspirar a ser la societat que desitgen i mereixen»

L'expresident de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha afirmat aquest dimecres que la gestió de la pandèmia per part del Govern espanyol ha estat la «darrera prova» que Catalunya no té encaix en l'actual model autonòmic ni en la «gàbia constitucional».

Torra ha presentat aquest dimecres a Palma el seu llibre 'Les hores incertes' en un acte organitzat a Can Alcover per la llibreria Quart Creixent i presentat per l'expresident del Govern Cristòfol Soler.

Es tracta de la segona part del seu 'Dietari de Canonges', que abasta el període comprès des del 1r de maig de 2020 fins al 1r d’octubre del mateix any, pocs dies després de ser inhabilitat per l’Estat espanyol. El llibre recull l’activitat i els pensaments del president Torra en uns moments de forta convulsió política i social per l’ofensiva judicial, política i mediàtica dels poders de l’Estat i la crisi de la Covid-19.

En un to reivindicatiu, Torra ha expressat que la independència és més necessària que mai, que dos anys i mig al capdavant de la presidència de la Generalitat de Catalunya li varen servir per a veure que el model d’Estat espanyol i que l’Espanya de les autonomies no garantirà mai els objectius de Catalunya. Així, ha remarcat que «fins que els polítics no tenguin més por del poble que dels jutges, Catalunya no se’n sortirà».

L'exmandatari català ha recordat algunes «lliçons apreses» amb l'esclat de la pandèmia, que el va portar a haver de confinar-se a la Casa dels Canonges, i la gestió de les primeres setmanes per part de l'Executiu presidit per Pedro Sánchez.

Torra ha assegurat que l'estat d'alarma va ser «un 155 sanitari» que va obligar els presidents autonòmics a sortir al món «amb una mà davant i una altra darrere» a la recerca de materials per a protegir la ciutadania.

L'expresident ha lamentat que a les reunions de mandataris autonòmics, Sánchez només explicava les decisions que ja havia pres i només donava cinc minuts perquè els líders autonòmics expliquessin la situació a cada territori.

«No podia prendre decisions per a la salut de la ciutadania. Volia confinar la població des del principi i no podia. Volia aprovar mesures subsidiàries per als treballadors i no podia. Volia prendre decisions i no tenia competències», ha afirmat.

Per a Torra, la «gàbia constitucional» constrenyeix Catalunya i no la deixa créixer i ser el que vulgui ser. En relació amb les Balears, Quim Torra ha reconegut que «amb un espoli fiscal pròxim al 15%» l'arxipèlag no pot aspirar a ser la societat que desitjaria i mereixeria.

L'expresident català ha començat la seva intervenció ironitzant sobre l'espionatge amb Pegasus i ha deixat el telèfon mòbil sobre la taula en lloc de tenir-lo guardat a la butxaca «per facilitar les tasques d'espionatge».

Tot i això, Torra ha lamentat que tot i que els catalans continuen sent «un dels pobles més humiliats, no passa res, només s'escriuen molts tweets i es continua parlant amb el Govern espanyol».

L'expresident visita l'Obra Cultural Balear i l'associació Ona Mediterrània

Quim Torra ha aprofitat la visita d'aquest dimecres a Can Alcover per a reunir-se amb representants de la junta directiva de l'Obra Cultural Balear (OCB) i l'associació Ona Mediterrània on ha estat entrevistat a l'espai transmèdia Ona dBalears.