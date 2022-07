Arriba la quarta edició del Diploma de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics de la UIB

El dilluns 26 de setembre arrenca la quarta edició del Diploma Universitari de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics que organitza la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB), en el marc de la seva programació de títols propis.

La FEIB organitza aquesta quarta edició després de l’èxit de les tres primeres, celebrades en cursos anteriors, en què les inscripcions varen superar les places oferides i es varen haver de formar llistes d’espera.

El Diploma està dirigit per Antoni Llabrés i Maria Ballester, professors del Departament de Dret públic de la UIB, i s’hi abordaran temes com l’estatuts d’oficialitat de les llengües i les seves conseqüències, el model lingüístic constitucional, el règim juridicolingüístic de les Illes Balears, amb especial incidència en els usos lingüístics i institucionals, l’ensenyament o la funció pública.

Hi intervendran Eva Pons, professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i membre del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, i la professora Vicenta Tasa, professora de Dret Constitucional i Directora de la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València, que oferiran una panoràmica del marc legal de la llengua catalana a Catalunya i al País Valencià, respectivament; Albert Villaverde, director de l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics (ODDL) de les Illes Balears, o Isidor Marí, membre de la Secció Filològica de l’IEC, que parlarà dels models comparats en la gestió del plurilingüisme, com Canadà, Bèlgica o Suïssa. Des de l’àmbit de les Illes Balears, a més dels professors Antoni Llabrés i Maria Ballester, formen part del quadre docent Lluís Segura, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics de les Illes Balears, i Bartomeu Colom, professor de Dret Administratiu i advocat.

S’ofereixen 25 places: 20 per a Mallorca i 5 per a Menorca, Eivissa i Formentera. Les sessions a Mallorca seran presencials (Edifici Sa Riera, de la UIB) i per als estudiants de Menorca, Eivissa i Formentera es podran seguir via Zoom, i tendran lloc el dilluns 26 de setembre i els quatre primers dilluns d’octubre (3, 10, 17 i 24) a partir de les 16 h.

Igual que en edicions anteriors, el Diploma comptarà amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Govern. El termini de matrícula ja està obert i finalitza el 14 de setembre.