Un dels policies locals de Palma acusat al judici pel cas Cursach admet que va treballar per a ell

Un dels policies locals de Palma acusat al judici pel cas Cursach, Rafael Amengual, ha reconegut, aquest dimarts, que va treballar com a seguretat privada en un establiment del Grup Cursach i ha justificat que ho feia per «una necessitat econòmica».

Amengual, per a qui la Fiscalia sol·licita dos anys de presó per un delicte de coaccions, ha declarat al judici, que se celebra a la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Palma, que durant un temps compaginava la seva tasca com a agent local a Mercapalma amb funcions de seguretat privada a una discoteca de Cursach.

L'agent local ha precisat al Ministeri Fiscal que va fer aquesta feina per una «necessitat econòmica» perquè la seva dona «no treballava». Fins i tot, ha relatat que fa més de 20 anys que compagina la seva feina amb altres com a fotògraf de casaments i importació de cotxes d'Alemanya.

Amengual ha subratllat que va entrar a la Policia Local l'any 1992 i mai no ha realitzat inspeccions en locals d'oci nocturn perquè quedaven fora de la seva competència.

Així mateix, ha rebutjat haver realitzat intervencions a la competència de Cursach per ordres del director del Grup, Bartolomé Sbert.

A continuació, l'agent Carlos Vallecillo, per al qual el fiscal sol·licita sis anys i mig de presó per un delicte de suborn passiu continuat, coaccions i revelació de secrets, ha respost només a preguntes de la defensa. Quan va entrar a la Policia Local de Palma, el juliol del 2005, va entrar en unitats nocturnes per a cobrir les vacances d'altres agents, ha relatat.

En la seva declaració, ha assegurat que mai no ha complert cap funció a la Patrulla Verda. Així mateix, ha subratllat que mai ha aixecat «ni una acta a cap establiment» i «mai cobraria res de cap persona» a canvi de fer favors.