La central tèrmica de Maó deixa d'usar fuel

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, junt amb el director general d’Endesa a les Illes Balears, Martí Ribas, han visitat la central d’Endesa a Maó amb motiu de la conversió i canvi de combustible dels darrers tres motors de la central de Maó que encara funcionaven amb fuel.

La conversió s’ha duit a terme en els tres motors (BW1, BW2 i BW3) de 13,6 MW cada un, amb una potència total de 40,8 MW; a partir d’ara els tres motors funcionaran un màxim de 1.500 hores anuals amb gasoil i tindran una producció total estimada de 62 GWh cada any. Amb el canvi de combustible la central deixarà de consumir 55.000 tones de fuel cada any i reduirà un 88 % les emissions de diòxid de sofre (SO2) a l’atmosfera.

Per a dur a terme aquesta conversió, a més de l’adaptació dels propis motors, s’està reconvertint un dels dipòsits de fuel a gasoil i està previst reconvertir l’altre per a emmagatzemar aigua desmineralitzada destinada a les turbines de gas, mesura que també permetrà reduir de manera molt important les emissions de diòxid de nitrogen (NO2) d’aquests grups de generació.

A la visita també han assistit el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava; el conseller de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera del Consell Insular de Menorca, Josep Juaneda; l’alcalde de Maó, Héctor Pons; el director de la UPT Balears de Gas i Electricitat Generació, Antoni Cantarellas; el director de la central, Miquel Àngel Rosselló; la directora insular de Reserva de la Biosfera, Irene Estaún; la tinent d’alcaldia de Cultura i Medi Ambient de l’Ajuntament de Maó, Conxa Juanola, i el tinent d’alcaldia de Recursos i Sostenibilitat, Rafael Muñoz.

En paraules del vicepresident Yllanes, «amb aquesta acció fem una passa més en la descarbonització de les Illes Balears i també en els objectius que Menorca té marcats per a l’any 2030. Seguim aplicant mesures que milloren la qualitat de vida de la gent i per tant, que milloren la seva salut. Amb aquesta passa deixarem d’emetre diòxid de nitrogen, el que millorarà la qualitat de l’aire de Menorca i concretament de Maó. La descarbonització i la salut van de la mà, com també els efectes d’adaptació al canvi climàtic. Quantes menys emissions generem i més energia neta arribem a produir, més protegits estarem davant un canvi climàtic que ja és aquí».

Martí Ribas ha destacat la importància de treballar conjuntament, les empreses privades i l’administració, així com la conjuminació d’esforços per avançar en el camí de la transició energètica. «És fonamental treballar de la mà amb les administracions per a avançar en la transició energètica. Aquesta actuació és una passa important cap a l’objectiu d’emissions zero i s’ha pogut aconseguir amb aquesta col·laboració de tots els agents i administracions, treballant conjuntament amb l’objectiu de la descarbonització».

El conseller de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera del Consell Insular de Menorca, Josep Juaneda, ha explicat que «estam davant un avanç important en la transició energètica de la nostra illa. El canvi de combustible és una línia de l’Estratègia Menorca 2030, la qual permetrà reduir emissions i l’impacte de la central sobre la contaminació atmosfèrica, així com en la salut dels residents de Maó».