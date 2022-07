El Pi critica la «negligent gestió econòmica de l’esquerra» davant la previsió de l’augment del deute

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha criticat la «negligent gestió econòmica de l’esquerra» davant la previsió de l’augment del deute. El president de la formació, Tolo Gili, ha criticat que en uns anys d’increments dels recursos «via augment de recaptació tributària, fons europeus i ajudes Covid, el Govern no hagi reduït l'endeutament i que hagi de demanar un crèdit de 1.200 milions demostra una gestió financera poc rigorosa i negligent».

Així mateix, Gili ha indicat que en uns anys d'increment dels recursos de les Balears uns dels objectius de l’executiu hauria d’haver estat reduir la càrrega del deute i d’aquesta manera «rompre un cercle viciós consistent en endeutar-se sistemàticament per pagar el deute».

La formació també demana que es condoni el deute acumulat per l'infrafinançament que es calcula que és el 60% del deute del territori, i que es tenguin en compte les despeses financeres generades per la infradotació de les competències de salut i educació que pateixen un deute històric.

Amb tot, Gili ha reclamat un nou model de finançament autonòmic que avanci «cap al concert econòmic i que reculli el principi d’ordinalitat, així com, un règim especial tant econòmic com fiscal amb cara i ulls amb un factor d’insularitat dotat com a mínim de 400 milions d’euros anual i l’eliminació de la regla de minimis».