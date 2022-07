Avui dissabte la cita és a Inca: Treu la Llengua

Aquest dissabte, 9 de juliol, la cita per a tots els que estimen Mallorca i la llengua catalana és a la ciutat d'Inca on s'hi celebra la quarta edició del festival Treu la Llengua, organitzat per Joves de Mallorca per la Llengua.

Les activitats que conformaran la IV edició del Treu la Llengua són les següents: a partir de les 15.00 Joves per la Llengua han organitzat un torneig de truc i un espectacle de màgia. La cultura popular també forma part del cartell, amb una ballada a càrrec de Música Nostra i una glosada, que es faran a partir de les 19.00.

Després del sopar popular, començarà, sobre les 21.00, la nit de concerts a càrrec d'Amulet, Reïna, Escarràs i Plant-ET.

L'organització juvenil ha destacat que l'accés als concerts és gratuït i que el sopar i les begudes seran a preus populars.