El Consell vol limitar el renou als municipis de la Tramuntana: «L'objectiu és aturar que es continuï utilitzant la Serra com un circuit»

El Consell de Mallorca ha presentat una proposta de model d’ordenança municipal de renous a la Mesa de Batles i Batlesses de la Serra de Tramuntana que s’ha reunit aquest dijous al centre cultural Costa Nord de Valldemossa.

El tracta d’un estudi que ha estat sol·licitat pel Departament de Territori per a elaborar un model d’ordenança municipal destinada a prevenir i corregir la contaminació acústica derivada de la circulació de vehicles per les vies públiques dels municipis de la Serra de Tramuntana. La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha assenyalat que l’objectiu és «evitar i reduir els perjudicis que poden derivar-se per a la salut humana i el medi ambient per l’emissió d'aquests renous per part de cotxes i motos que circulen per la Serra de forma incívica».

Cladera ha remarcat que el Consell ha fet feina i continuarà fent feina per a «aturar que es continuï utilitzant la Serra de Tramuntana com un circuit. És una falta de respecte de tots els que la fan servir per a això, en un entorn natural on també hi viu gent, per un tema de seguretat, de renou».

La presidenta ha recordat que s’ha abordat aquest tema de manera transversal amb la Delegació del Govern espanyol, la Guàrdia Civil, ajuntaments i entitats com Tramuntana XXI i GOB. S’han pres mesures com limitar la velocitat a 60 per hora així com també s’han instal·lat cartells i es du a terme vigilància amb drons, entre altres accions.

A més d’establir tot el relatiu a l’àmbit d’aplicació, les competències que són municipals, el règim sancionador o la intervenció dels agents implicats, la nova ordenança estableix a les limitacions l’emissió de renous dels vehicles automòbils i dels ciclomotors.

L’ordenança prohibeix fer ús del clàxon, llevat en el cas de perill immediat d’accident i sempre que l’avís no es pugui fer per cap altre mitjà; forçar les marxes del vehicle produint renous molestos, com ara fer acceleracions innecessàries o forçar el motor en circular en pendents; utilitzar dispositius que puguin anul·lar o reduir l’acció del silenciador, així com circular amb vehicles amb silenciador incomplet, inadequat o deteriorat, produint un renou innecessari; fer voltes innecessàriament a les illes d’habitatges, accelerar, virar o derrapar, com també produir qualsevol renou per l’ús inadequat del vehicle que molesti els veïns; fer funcionar els equips de música del vehicle a un volum elevat amb les finestres obertes, audible a l’exterior del vehicle.

A més del nou model d’ordenança de renous, a la primera de les dues reunions anuals d'aquest òrgan consultiu i deliberatiu s’ha tractat també el tema del Distintiu de la Serra de Tramuntana. La consellera de Territori, Maria Antònia Garcías, ha comentat que ja és una realitat. La Junta Rectora va aprovar aquesta setmana els convenis tipus que es firmaran amb els productors dels productes locals de la Tramuntana, així com és dels transformadors, i comerciants que possibilitarà la posada en marxa d'aquesta iniciativa basada en l'economia circular.

D’altra banda, la reunió també ha servit per a finalitzar el procés participatiu dels batles i i baltesses de la Serra en l’elaboració de la Llei Serra que es va iniciar el mes de febrer de l’any 2022.