El Govern estudiarà l'exili provocat pel franquisme, l'impacte dels bombardejos a i des de les Balears i la política de memòria que va imposar la dictadura

El IV Pla d'Actuacions a Fosses de la Guerra Civil i el Franquisme (2022-2023) del Govern incorpora un lot dedicat específicament a la realització de 15 estudis multidisciplinaris amb els quals aprofundir en tots els àmbits relacionats amb la memòria democràtica i fer un pas més enllà de la possible localització de fosses i enterraments de víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista.

La Vicepresidència del Govern, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, pretén així posar en valor el treball de la comunitat d'investigadors i investigadores de les Illes Balears, que han publicat fins a la data nombroses recerques de molt bona qualitat, que han aportat informació molt útil per a les víctimes i els seus familiars, i també per a conèixer el que va succeir a cada lloc.

Amb aquest objectiu, i també amb el d'incentivar aquesta producció de treballs de recerca, tant per a aprofundir en la matèria com davant la possibilitat de descobrir noves dades, el IV Pla de Fosses del Govern inclourà, seguint l'esperit i l'articulat de la Llei de memòria i reconeixement democràtics dels Illes Balears, un lot específic d'estudis multidisciplinaris que hauran de ser elaborats, a més de per historiadors, per un equip de psicòlegs, juristes i antropòlegs, així com d'especialistes en Drets Humans.

Alguns d'aquests estudis són:

L’exili a les Illes Balears

Context històric, exili 'intern' i estudi de casos per illa.

Estudi sobre els bombardejos de les forces provinents de les Illes Balears i els bombardejos ocasionats a les Illes Balears

Localització dels bombardejos a les Illes Balears ocasionats per forces aèries i marines; localització dels bombardejos a la Península ocasionats per forces aèries i/o marines provinents de les Illes Balears; víctimes ocasionades pels dos bombardejos.

Evolució del trauma transgeneracional a partir del Cop d’Estat de 1936 a les Illes Balears

Estudi de la justícia transicional i el trauma transgeneracional des d’un punt de vista global: el trauma en relació amb els diferents contextos de violència (desaparicions forçoses, repressió a les dones, camps de concentració i treballs forçosos, maltractament a les famílies, etc.); avaluació de les polítiques de reparació del trauma envers les víctimes; la memòria individual i col·lectiva.

Avaluació de les polítiques de memòria democràtica del Govern davant els darrers informes del relator especial per a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició de Nacions Unides i davant l’Agenda 2030

Avaluació d’actuacions prèvies a l’entrada en vigor de les dues lleis de memòria del GOIB encaminades als objectius de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició de Nacions Unides a les Illes Balears (Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, i Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears); avaluació del contingut de les dues lleis i vinculació amb els informes de Nacions Unides; avaluació de les polítiques del GOIB encaminades als objectius de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició de Nacions Unides a les Illes Balears; avaluació global.

Estudi sobre les polítiques de memòria franquista a les Illes Balears

Contextualització estatal i del cas de les Illes Balears (anàlisi historicojurídic); polítiques de glorificació franquista destacables a tot l’Estat i amb especial interès a les Illes Balears; polítiques de repressió econòmica amb especial interès a les Illes Balears; polítiques de reparació a les víctimes del bàndol franquista a les Illes Balears (econòmica, de drets, laborals, etc.)

Inventari d’immobles expropiats o que acabaren en mans de l’Estat o en mans dels principals actors de la repressió franquista o víctimes del bàndol nacional, per motius efecte de la repressió als vençuts; inventari sobre pensions rebudes; casos destacables de glorificació franquista illa a illa.

Polítiques de memòria franquista a l’educació de les Illes Balears; depuració de mestres a les Illes Balears.

Efectes psicològics de l’aplicació de les polítiques de memòria franquista a les famílies represaliades pel franquisme (o del bàndol revoltat) durant i després de la Guerra Civil.

Alemanys i italians actius en els règims feixistes de Hitler i Mussolini amagats a les Illes Balears a partir de la II Guerra Mundial

Context històric; estudi de casos; participació i relació amb el franquisme; condecoracions a alemanys i italians a les Illes Balears a partir de la II Guerra Mundial.

A més, també es faran estudis en profunditat sobre el Desembarcament de Bayo i tot allò relatiu al context i la provinença dels que s’embarcaren en l’expedició, amb un capítol o subcapítol sobre els expedicionaris d’origen balear; sobre la relació de les Illes Balears i El Valle de los Caídos des dels inicis de la seva construcció (connexions institucionals i/o administratives per trasllat de restes a El Valle i localització d’aquestes restes); sobre les víctimes que moriren a hospitals o detingudes (context, localització d’indrets i estudis de casos), o sobre els refugis antiaeris durant la Guerra Civil, entre altres.