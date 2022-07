Les Balears habiliten els centres Covid Exprés per a facilitar la tramitació de baixes per la Covid-19

El Servei de Salut de les Illes Balears habilita els centres Covid Exprés per a facilitar la tramitació de baixes per raó de la Covid-19. L’objectiu d’aquesta mesura és alliberar els centres de salut d’aquesta feina i així continuar millorant l’accés a l’atenció primària.

Les persones amb un autotest positiu en Covid-19 que pel seu estat de salut no puguin anar al centre de feina i necessitin tramitar una baixa laboral podran telefonar a Infosalut Connecta (971 220 000) per a iniciar el procés que fins ara es tramitava als centres de salut.

Mitjançant Infosalut Connecta se’ls tramitarà una cita per a fer-se una prova d’antígens a una unitat Covid Exprés en cas de tenir el resultat d’un autotest. Si ja compten amb una prova diagnòstica feta per un professional sanitari se’ls tramitarà una cita telefònica amb un metge de família per a fer l’avaluació de l’estat de salut i si pertoca es tramitarà la baixa laboral.

El Servei de Salut té habilitats centres de Covid Exprés a Mallorca a l’antic Hospital Son Dureta (Palma), al carrer del General Luque (Inca) i a Via Palma, 140, de Manacor; a Eivissa, a l’Hospital Can Misses; a Formentera, al carrer de la Venda des Brolls; mentre que a Menorca els centres Covid Exprés són a les UVAC de Maó, Canal Salat i es Mercadal.