La UIB amplia la Seu universitària de Menorca

La presidenta del Govern, Francina Armengol, i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, han explicat aquest dimecres els detalls de l'ampliació de la Seu universitària de Menorca amb la compra d'un nou edifici a Alaior. L'immoble, situat al carrer de la Costa d'en Macari, 7, té una superfície construïda de 536,60 metres quadrats i una superfície útil de 416,98 metres quadrats, que s'afegeixen als 1.038,53 metres quadrats dels dos edificis de la seu actual, Can Salort i Santa Rita. Això suposa un augment d'un 40% de superfície útil per acollir més alumnes, professors i personal administratiu i de suport.

Carot i Armengol, acompanyats pel conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company; la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora; i el batle d'Alaior, José Luis Benejam, han visitat el nou edifici, que ha estat adquirit per 300.000 euros i serà objecte d'obres de rehabilitació i adequació a la funció docent i administrativa. El projecte d'obres té un pressupost de 2,9 milions d'euros i està previst que les noves instal·lacions, ja equipades, entrin en funcionament l'any 2025.

Com a novetats per al curs vinent a la Seu de Menorca, està prevista la implantació del doble grau d'Educació Infantil i Primària, que oferirà 20 places. Aquest doble grau s'afegirà a l'oferta educativa existent amb els graus d'Administració d'Empreses, Dret, Educació Social en línia, Infermeria i Turisme, a més del Màster en Formació del Professorat. La Universitat també treballa per implantar el grau d'Enginyeria Informàtica a la seu de Menorca per al curs 2023-24.

La Universitat de les Illes Balears es va implantar a Menorca el curs 1997-98 a l'espai cedit per l'IES Josep Miquel i Guàrdia d'Alaior. El curs següent, el 1998-99, s'estrenà la llavors anomenada Extensió Universitària de Menorca, a l'edifici de Can Salort. L'edifici fou inaugurat el 16 de desembre de 1998. Uns anys després, el 15 de març de 2007, es va inaugurar l'ampliació de la seu amb l'edifici de Santa Rita.

Aquest curs, la UIB ha celebrat, per tant, el 25è aniversari de la seva implantació a Menorca. Actualment, la seu de la UIB de Menorca acull un total de 322 alumnes d'estudis oficials de grau i postgrau i té una programació estable de la Universitat Oberta de Majors (UOM), que començà l'any 1999. La UIB també imparteix a les seus, activitats i tallers de foment de les vocacions i promoció dels estudis entre els alumnes de primària i secundària. Des del curs 2018-19, la seu de la UIB acull també el Servei d'Orientació Professional del Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la FUEIB, amb el suport del SOIB.