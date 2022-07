Absolen tots els encausats en el cas Confeti

Una dotzena de ciutadans han estat sotmesos, des del 13 de juny, a un judici a l'Audiència Provincial de Palma en el qual la Fiscalia demanava un total de 29 anys de presó. Es tracta de l'anomenat cas Confeti que fa referència a una acció de protesta pacífica al Moll Vell de Palma contra la massificació turística.

El 'cas confeti' es remunta al 2017, quan un grup de persones varen encendre bengales a la zona del Moll Vell de Palma, entre la zona del pantalà i la de restaurants. En un vídeo publicat per Arran a les xarxes socials, es podia escoltar un fragment de la cançó 'Not welcome', del grup de rap Lágrimas de Sangre, i es podia veure com els joves llançaven confeti. L’acció es va fer per a denunciar el turisme massiu que «destrueix Mallorca i que condemna la classe treballadora dels Països Catalans a la misèria».

En aquest procés judicial, s'acusava una dotzena de persones per aquells fets, però algunes d'aquestes persones ni per edat, ni per altres circumstàncies, ja no eren, o no havien estat mai militants d'Arran i, de fet, algunes de les persones acusades ni tan sols es trobaven a Mallorca aquell dia.

Després que els encausats hagin aportat nombroses proves i testimonis, l'Audiència Provincial ha dictat una sentència absolutòria per a tots els acusats.

«En el cas sotmès a judici no es donen conductes de caràcter violent i, com es desprèn de la doctrina exposada», remarca al sentència. A més, destaca que només «dos dels acusats varen participar en una concentració de protesta contra la massificació que comporta el model turístic a les Illes. No va ser degudament comunicada a l'autoritat la seva celebració, però no per això els participants varen deixar d'estar dins de l'àmbit de l'exercici dels drets a la lliure expressió (article 20.1.a) i a la reunió i manifestació (article 21 Constitució), si bé amb incompliment del requisit de comunicació prèvia a l'autoritat».

Així, l'Audiència explica que «no es tracta de criminalitzar la conducta dels qui, en el legítim exercici del dret de manifestació o reunió, al marge de l'existència o no d'autoritzacions administratives, participen d'un acte de reivindicació, del signe que fos, sinó de castigar la conducta dels que enfosqueixen aquest dret, assimilant o incloent-hi, conductes de caràcter violent». I remarca que en el transcurs de la concentració «es varen activar pots de fum i, al menys, una bengala i es va llançar confeti», amb què «no es va causar cap mena de dany o perjudici, més enllà de les molèsties produïdes pel fum a les persones situades a les proximitats. Ningú no ha formulat cap reclamació de cap tipus. No es va alterar la pau pública entesa com assenyala la jurisprudència i, sobretot, no es va executar cap acte de violència de cap mena».